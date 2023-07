Les propriétaires de la crêperie Ker Breizh s’inquiètent des actes répétitifs de vandalisme visant leur établissement et appellent les autorités à garantir la sécurité des petits commerçants de la capitale manitobaine.

Mercredi, le kiosque de la crêperie Ker Breizh situé sur l’Esplanade Riel a subi plusieurs actes de vandalisme, dont une vitre brisée.

Par ailleurs, le restaurant situé dans la rue Sherbrook à Winnipeg fait face depuis plusieurs mois à des actes similaires, et cette insécurité grandissante préoccupe les propriétaires.

Ils étaient sous le choc lorsqu'ils ont constaté la violence avec laquelle la vitre du kiosque a été brisée.

Le kiosque de la crêperie Ker Breizh situé sur l'Esplanade Riel à Winnipeg a fait l'objet de plusieurs actes de vandalisme mercredi : vitre brisée, graffitis et déchets parsemés par terre. Photo : Yvonnick Le Lorec

La co-propriétaire de l’établissement Ketty Pichaud décrit également la présence de graffitis partout. On en retrouve donc sur les volets, mais quand je vais vers ma voiture, j'en retrouve aussi sur les rambardes , souligne-t-elle.

Le kiosque a fait l'objet de plusieurs actes de vandalisme, dont des graffitis sur les volets de la devanture. Photo : Yvonnick Le Lorec

Elle ajoute que c'est le même crayon noir qui a été utilisé partout. Sur l'Esplanade Riel, d'autres kiosques subissent aussi régulièrement des actes de vandalisme. Une situation qui exaspère les commerçants.

« Ce que je constate, c'est que c'est de pire en pire. Et c'est ça qui est inquiétant et qui peut apporter un stress supplémentaire, cela nous empêche d'être pleinement présents pour notre entreprise. » — Une citation de Ketty Pichaud, co-propriétaire de la crêperie Ker Breizh à Winnipeg

Ketty Pichaud ne comprend pas les motivations des personnes à l'origine de ces actes. On repeint derrière et c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant , témoigne-t-elle. Elle se sent impuissante face à ce qu'elle considère comme une montée de l'insécurité dans la capitale manitobaine.

Chaque matin, quand je gare ma voiture pour aller travailler à notre restaurant rue Sherbrook ou pour venir ici travailler sur le pont Provencher, j'ai une appréhension, je me demande ce que je vais trouver et à quoi je vais m'attendre , explique-t-elle avec inquiétude.

La crêperie souligne avoir eu le soutien de Tourisme Riel, propriétaire de l'emplacement, qui a fait un signalement aux services de police de la Ville.

Ketty Pichaud appelle les autorités à prendre des mesures supplémentaires afin de garantir la sécurité de tous, y compris des entrepreneurs et des petits commerçants. Elle affirme que si la province ne met pas en place des actions concrètes, elle pourrait perdre en attractivité auprès des nouveaux arrivants.