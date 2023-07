Celui qui en a épaté plus d’un selon l’organisation, c’est l’Albertain Kevin Biggs, 34 ans, qui a remporté le QMT-100 miles qui commençait vendredi soir et qui s’est conclu samedi.

Il a créé la surprise en gagnant l’épreuve reine du Québec Méga Trail, et en terminant sa course avec une avance de plus d’une heure et 30 minutes sur ses adversaires, Pierre-Olivier Campagna de Québec et Philippe Poulin de Beauceville.

«Comme tous les 100 miles, j’ai eu des hauts, j’ai eu des bas, mais ça s’est vraiment bien passé. J’ai essayé d’être conservateur durant un certain temps, de me contenir, et de ne pas y aller trop fort pour pouvoir survivre! », a déclaré Kevin Biggs. Photo : Jean-Sebastien CHARTIER-PLANTE

Je voulais faire une course de 100 miles dans l’est du Canada, et essentiellement celle-ci est très réputée. Des roches, de la boue : c’était très boueux et très technique. C’est en fait la chose la plus technique que j’ai faite dans ma vie ! C’était incroyable ! , a alors déclaré Kevin Biggs, dans un communiqué de presse.

Chez les femmes, Kelsey Hogan a raflé les honneurs pour une deuxième année de suite.

Avec un temps exceptionnel de 24:34:57, elle a de plus battu son propre record, retranchant plus de 3 heures 30 minutes à son chrono de l’an dernier , mentionne l’organisation.

« C’était amusant, et c’était beau là-bas! La météo était totalement différente cette année avec l’humidité, la pluie et la brume. C’était cool! C’était aussi vraiment intéressant de revenir ici. Je n’avais jamais couru une course que j’avais déjà terminée auparavant et pour laquelle j’avais un temps à battre », a affirmé Kelsey Hogan. Photo : Daniel Thibault

Des épreuves sous une pluie battante

Dimanche, les coureurs ont affronté les sentiers du Mont-Sainte-Anne et la pluie lors des épreuves de 25km, de 15km, de 6km et celle de 1km, dédiée aux enfants.

Chez les hommes, le Californien Meikael Beaudoin-Rousseau s’est distingué au 25 km avec un temps exceptionnel de 01:48:11, battant par le fait même le record de parcours de quelque cinq minutes, et ce dans des conditions difficiles .

Le Californien Meikael Beaudoin-Rousseau a battu le record du parcours de 5 minutes. Photo : Francis Fontaine

« Les conditions étaient bien difficiles donc j’avais un peu de misère à courir dans mon rythme, avec des gens devant moi parce que c’était très technique. Il y avait de la boue, des roches et je glissais beaucoup. Ce n’était pas tout à fait les conditions auxquelles je suis habitué en Californie. À un moment donné, j’ai décidé de pousser un peu pour avoir le sentier éclairé, et à partir de là j’ai juste continué et je me suis amusé dans les conditions difficiles », a signifié Meikael Beaudoin-Rousseau, en s’adressant en français après sa victoire.

Chez les femmes, Anne-Marie Comeau de Saint-Ferréol-les-Neiges a renoué avec la victoire dans cette épreuve pour une deuxième année consécutive, devant Alayna Sonnesyn et Rachel Tomajczyk.

« C’est une des premières fois que je cours dans les sentiers, ici, et que c’est aussi mouillé. D’habitude, on peut aller quand même vite, là cette fois-ci, c’était un peu plus difficile. J’avais en tête d’y aller à fond … je suis super contente de ma première place »,a alors fait savoir la jeune femme.

Anne-Marie Comeau durant sa course. Photo : QMT

L’organisation tire un bilan positif de cet onzième événement sportif d’envergure. Jean Fortier, le directeur général et le fondateur de Québec Méga Trail a vanté le défi technique de cette compétition. « Encore une fois, le QMT a montré ce qu’il avait dans le ventre! On a des sentiers techniques qui surprennent chaque fois les coureurs de l’extérieur, mais on leur a fait voir les plus beaux paysages du Québec », a-t-il écrit dans un communiqué.

L'épreuve reine du 160 kilomètres sillonne les côtes du Saint-Laurent, les montagnes et les vallons de Charlevoix ainsi que de la Côte-de-Beaupré. Photo : Jean-Sébastien Chartier-Plante

Les organisateurs ont dévoilé les dates pour l’an prochain. Les coureurs sont invités du 4 au 7 juillet 2024.