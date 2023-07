La majestueuse et grandiose église Saint-Louis-de-France d'East Angus est protégée par le Conseil du patrimoine du Québec.

Le Cardinal Léger avait dit que c'était l'une des plus belles églises du Québec dans les années 70 , souligne l'architecte Rémi L. Petit. Président d'honneur des fêtes du centenaire, l'architecte sherbrookois prend soin de cette église depuis 2004.

« C'est une magnifique église dès qu'on la voit, mais c'est encore une plus belle église quand on apprend à la connaitre, toute l'histoire de sa construction et de sa préservation. »