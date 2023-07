Une institution culinaire de Wakefield, en Outaouais, a rouvert ses portes en fin de semaine : le casse-croûte Jean Burger. Trois restaurateurs de la région espèrent donner un second souffle à cet établissement fondé il y a 45 ans.

Ce restaurant situé sur la route 105 avait fermé il y a près de deux ans, quand les propriétaires initiaux ont pris leur retraite.

On s'est dit qu'on était prêts à relever le défi pour le faire continuer [à exister] pour plusieurs années encore , lance Isaac Lauzon, un des trois copropriétaires.

M. Lauzon, Patrick Power et Éric Duquette tiennent à préserver le cachet d’antan du casse-croûte, notamment sa décoration rétro.

Isaac Lauzon est copropriétaire du casse-croûte Jean Burger. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Jean Burger, ça a toujours été ici. Depuis qu'on est petits, on vient ici. Quand ça a fermé, ça a fait un gros choc , raconte M. Duquette.

On a vu à quel point ce resto était emblématique pour la région , renchérit M. Lauzon.

Les trois hommes d’affaires comptent d’ailleurs conserver le menu original tout en y faisant quelques ajouts.

[Ce sera] toujours une poutinerie, toujours des plats réconfortants, beaucoup de plaisir, [une ambiance] décontractée, pas trop cher… C'est ça, l'idée , ajoute M. Power.

Les nouveaux propriétaires souhaitent garder le look rétro du restaurant. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Les clients déjà au rendez-vous

Avant la réouverture, samedi, les nouveaux propriétaires ne savaient pas à quel achalandage s’attendre, mais ils ont vite constaté que le casse-croûte n’avait rien perdu de sa popularité passée.

Nous, on arrivait d'une place à haut volume, donc on avait hâte de voir si ça allait être semblable. Puis je confirme que c'est vraiment ça , indique M. Lauzon.

D'ailleurs, les clients rencontrés par Radio-Canada dimanche ne cachaient pas leur enthousiasme.

J'allais là tout petit avec ma mère , raconte Michel Savoie. Quand mon cousin m'a dit que c'était rouvert, je me suis dit que je n’avais pas le choix d'y aller.

L'institution de patates frites et de hamburgers de Wakefield, le casse-croûte Jean Burger, rouvre ses portes après près de deux ans de fermeture. De nouveaux propriétaires prennent la barre de cet établissement emblématique de la région.

Ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de mon histoire , confie pour sa part France Turcotte.

On n’a pas beaucoup de places dans le village de Wakefield où on peut s’asseoir pour manger un hamburger et une frite , ajoute-t-elle.

Même si la cuisine est fonctionnelle, les propriétaires reconnaissent qu’ils ont encore un peu de pain sur la planche.

Éric Duquette, copropriétaire du casse-croûte Jean Burger Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Il nous reste à embaucher, là, mais pour le reste, tout est beau , affirme M. Duquette.

Le casse-croûte Jean Burger a ouvert ses portes en 1978. Il a été administré par la même famille jusqu’en 2021.

Avec les informations de Rebecca Kwan