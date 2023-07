Une réussite pour le Demi-marathon de Sherbrooke

Il s'agissait d'un retour pour cet événement, qui avait été mis sur pause lors des trois dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. On sent que les gens sont contents du retour de l'évènement , lance Judith Lefebvre.

Le grand défi s'était de reconquérir les coureurs après quelques années d'absence, souligne-t-elle.

Les passionnés de course avaient le choix de parcourir 1, 5, 10 ou 21,5 kilomètres, avec un départ sur le pont Jacques-Cartier.

On est vraiment très satisfaits. 1900 coureurs sur l'ensemble des distances. On a eu quelques petites craintes avec les derniers jours et les avertissements de smog, mais finalement la température a été parfaite pour les courses , raconte Judith Lefebvre, la directrice du Club d'athlétisme de Sherbrooke.

C'est une belle expérience pour une première fois je trouve , lance Chantal Godbout, qui a parcouru le 5 kilomètres dimanche.

« Nous, c'est une activité familiale […] c'est une façon de s'entrainer et de courir en famille. » — Une citation de Nicolas

J'adore ça, l'organisation est tout le temps super. Chaque année on vient. On vient en équipe de travail et on se fait un ­­­"happening". On aime ça du début jusqu'à la fin , ajoute pour sa part Geneviève.