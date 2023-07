Sans autobus du RTC, les usagers tentent de s’entraider pour affronter la grève

Si certains se demandent s’ils auront à annuler leurs rendez-vous médicaux, d’autres, comme Brian Boulianne, se creusent la tête pour trouver comment ils pourront tout simplement se rendre au boulot.

Sans transport en commun – et sans voiture –, se rendre au travail jusque dans le secteur Les Saules risque de représenter tout un défi pour M. Boulianne, qui demeure à Beauport.

Espérant trouver une solution qui n’impliquera pas trois heures de marche matin et soir, il a tendu une perche dimanche matin dans un groupe sur les réseaux sociaux voué au covoiturage. Il y a l’air d’avoir un bon mouvement de solidarité à travers les groupes de covoiturage , lance-t-il au bout du fil.

Réorganisation nécessaire

Et s’il n’a toujours pas trouvé de solution de rechange d'ici lundi matin pour aller au travail, il compte se tourner vers la plateforme Uber pour au moins m’y rendre et demander à mon patron et aux ressources humaines si d’autres employés demeurent près de chez moi, question d’essayer de s’arranger avec eux .

Les taxis et les chauffeurs d'Uber se sont préparés pour cette grève du transport en commun à Québec. Photo : afp via getty images / Tolga Akmen

Si des entreprises de quelque 400 employés, comme celle où travaille M. Boulianne, ne peuvent pas dépanner personnellement chacun d’entre eux, de plus petites adresses, par exemple le Carrefour des terroirs sur la rue Saint-Jean, arrivent somme toute à s’ajuster en conséquence.

Pour ceux qui habitent loin et qui sont obligés de prendre le bus pour se rendre au travail, ç’a créé des problèmes , lance Asmaâ Najah, copropriétaire du commerce, rencontrée sur les lieux.

«Pour ceux qui habitent loin et qui sont obligés de prendre le bus pour se rendre au travail», la grève au RTC créé des problèmes, lance Asmaâ Najah, copropriétaire du Carrefour des terroirs. Photo : Radio-Canada

Mme Najah évoque le cas de cette employée d’un certain âge, sur qui elle compte pour faire l’ouverture du marché et qu’elle ira chercher à la maison tant que ça va durer .

Les jeunes, ceux qui habitent loin, il a fallu réorganiser leurs horaires , confie Mme Najah. On ne les fera plus fermer à 20 h, il vont devoir partir plus tôt, et la fermeture va être faite par les personnes qui habitent proche.

« C’est sûr que c’est une situation qui est indépendante de la volonté de tous mais qui reste irritante pour tout le monde. » — Une citation de Asmaâ Najah, copropriétaire, Carrefour des terroirs

S’entraider à l’ère numérique

Apparu sur Facebook quelques heures après le début de la grève, le groupe public Entraide RTC en grève Québec avait dépassé le cap des 1000 membres en fin d’après-midi dimanche.

Pour permettre au plus grand nombre de gens de continuer à aller travailler pendant le conflit, Mandy Lucchini a créé un groupe d’entraide pour permettre à tous les utilisateurs de la route, que ce soit en autobus ou en voiture, de pouvoir s’aider .

Mandy Lucchini a «créé un groupe d’entraide pour permettre à tous les utilisateurs de la route, que ce soit en autobus ou en voiture, de pouvoir s’aider». Photo : Radio-Canada

Lorsque la grève a commencé, la première question que s’est posée Mme Lucchini, qui a utilisé le bus pendant des années mais qui possède maintenant un véhicule, a été celle-ci : Comment elles vont faire, les personnes, pour aller travailler?

Sa solution : Réunir tout le monde et essayer de faire le maximum pour qu’on s’entraide.

Les dizaines, voire les centaines d’échanges que suscite le groupe donnent raison à son instigatrice.

« Ç’a révélé une super générosité de tout le monde, une super entraide. Honnêtement, je n’en doutais pas du tout, c’est pour ça que j’ai créé le groupe. » — Une citation de Mandy Lucchini

« Petit vent de panique »

Jointe par téléphone, Nathalie Asselin évoque le petit vent de panique qui a suivi l’annonce de la grève au RTC.

Mère d’un enfant à besoins particuliers, elle devra se rendre de Saint-Roch à Sainte-Foy à deux reprises pour éviter de manquer ses rendez-vous prévus cette semaine au CHUL. Il s'agit notamment de rendez-vous postopératoires de contrôle, prévus depuis deux, trois, voire quatre ans.

Devoir les annuler en ne sachant pas si on va être repris bientôt, c’est anxiogène , avoue-t-elle. Ce sont tous des rendez-vous avec des spécialistes, alors non, tu ne veux pas les rater!

Lors de l’annonce du déclenchement de la grève, elle a indiqué ses besoins samedi matin sur plusieurs groupes Facebook, dont celui créé par Mandy Lucchini.

Si elle s’est permis d’annuler certains rendez-vous médicaux moins urgents, Mme Asselin peut respirer : l’appel à l’aide a porté fruit et ses besoins en transport ont été comblés pour la semaine.

Pour le plaisir , elle dit avoir vérifié à combien la note se serait élevée si elle avait utilisé la plateforme Uber, son dernier recours , pour se rendre au CHUL.

Il lui en aurait coûté au bas mot 320 $ pour quatre transports en deux jours.

Un règlement rapide, souhaitent les oppositions à Québec

Du côté de l’hôtel de ville de Québec, les oppositions ne sont pas douces à l’endroit de l’administration Marchand dans ce dossier.

Comment on a fait pour se rendre aussi loin dans le processus sans espoir pour l’instant de résolution, du moins d’une résolution rapide? demande Alicia Despins, conseillère municipale de Vanier-Duberger et cheffe par intérim de Québec d’abord , en entrevue avec Radio-Canada.

Ça fait déjà un an qu’on le sait qu’il y a des négociations qui sont en cours, que les contrats sont échus. Ça fait 25 jours que l’avis de grève est [déposé] , lance-t-elle.

La conseillère dit avoir une pensée pour tous les gens qui, déjà, subissent les contrecoups de la grève , surtout ceux, plus vulnérables, pour qui c’est la seule façon de se déplacer .

Elle note que le conseil de ville prévu mardi sera l’occasion de questionner le maire Bruno Marchand et la présidente du RTC, Maude Mercier-Larouche.

« Ce qu’on espère, c’est une résolution rapide [...]. Pour nous, le transport en commun est un service essentiel. » — Une citation de Alicia Despins, conseillère municipale de Vanier-Duberger, Québec d’abord

Dans la même veine, Stevens Mélançon, conseil municipal du district de la Chute-Montmorency–Seigneurial pour l'Équipe priorité Québec, reproche à l’administration Marchand d’avoir manqué de vision et de ne pas avoir travaillé en amont.

Stevens Mélançon croit que cette crise aurait pu être évitée. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

On savait qu’on tombait dans le Festival d’été [de Québec], on savait qu’on renégociait une convention collective, et là, c’est comme la panique , laisse-t-il tomber. Il déplore l’absence annoncée du transport en commun pendant la plus grosse période de l’été .

Ça va être très difficile , croit le conseiller. Pour les citoyens, il faudra vraiment que ce conflit-là ne perdure pas, ça, c’est évident .

Une rencontre entre la partie patronale et le conciliateur est prévue lundi.

Avec des informations de Magalie Masson