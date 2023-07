Signe de la gravité de la crise qui balaie tout le pays depuis que Nahel, 17 ans, a été tué par un policier lors d'un contrôle routier mardi, le président Emmanuel Macron recevra lundi les présidents de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et du Sénat Gérard Larcher, puis mardi les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions , a annoncé dimanche un participant à l'issue d'une réunion autour du chef de l'État.

Au cours d'une cinquième nuit de violences urbaines, des émeutiers ont défoncé le portail du domicile de Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, dans la périphérie sud de Paris, à l'aide d'une voiture préalablement incendiée, selon un procureur chargé de l'enquête ouverte pour tentative d'assassinat .

La femme de cet élu de droite, lui-même absent, et un de ses deux jeunes enfants ont été blessés en fuyant la maison, a raconté M. Jeanbrun, pour qui un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie .

Le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, dont la maison a été attaquée à la voiture-bélier et incendiée alors que sa femme et ses enfants dormaient à l'intérieur. Photo : Reuters / YVES HERMAN

Un autre maire français a été visé en même temps dans la petite ville de Charly, au sud de Lyon. Un dispositif destiné sans ambiguïté à provoquer un feu a été retrouvé dimanche matin à son domicile, ont indiqué ses services.

C'est un choc , a réagi l'élu, Olivier Araujo, sur la chaîne France 3, ajoutant qu'il ne baisse pas les bras .

Heureusement, aucune victime n'est à déplorer , a précisé la Municipalité dans un communiqué.

À l'unisson de la classe politique, la première ministre Élisabeth Borne s'est élevée contre des faits intolérables . Le gouvernement ne laissera passer aucune violence , a-t-elle assuré sur place dimanche après-midi, promettant la plus grande fermeté dans les sanctions.

Un appel aux élus et aux citoyens à se rassembler lundi à 12 h, heure locale, devant les mairies de tout le pays a par ailleurs été lancé par le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, dans un contexte de recrudescence des attaques contre des élus avec 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi , selon lui.

Au total, le ministère de l'Intérieur a recensé dix commissariats, dix casernes de gendarmerie et six postes de police municipale visés dans la nuit de samedi à dimanche. 719 personnes ont été interpellées, notamment pour port d'objets susceptibles de servir d'armes ou de projectiles.

Appel au calme de la grand-mère de Nahel

Arrêtez, ne cassez pas , a lancé dimanche à l'intention des émeutiers Nadia, la grand-mère de Nahel, au lendemain de l'inhumation de l'adolescent dans le recueillement à Nanterre, près de Paris, où il est décédé.

La grand-mère de Nahel lors d'une marche commémorative le 29 juin 2023. Photo : afp via getty images / ZAKARIA ABDELKAFI

Qu'ils ne cassent pas les vitrines, qu'ils ne cassent pas les écoles, pas les bus , a-t-elle dit sur la chaîne BFMTV : C'est des mamans qui prennent les bus.

Pour tenter d'enrayer la spirale de violence, de nombreuses communes françaises ont instauré un couvre-feu et les réseaux de transport en commun ont été fermés plus tôt que prévu, notamment celui des bus et tramways en région parisienne à partir de 21 h, heure locale.

« J'en veux aux deux policiers [...] qui ont donné deux coups de crosse à la tête de mon petit-fils et à celui qui a tiré directement dans le cœur. Il pouvait lui tirer dans la jambe, dans le bras. » — Une citation de Nadia, grand-mère de Nahel

Elle ajoute avoir confiance en la justice .

Une vidéo amateur est venue contredire le récit initial livré par les policiers du tir à bout portant qui a entraîné la mort de l'adolescent, dont l'auteur présumé, âgé de 38 ans, a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire.

À Paris, certains lieux publics sont couverts de graffitis liés à la mort du jeune Nahel. Photo : Getty Images / Abdulmonam Eassa

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconduit dimanche le dispositif de maintien de l'ordre avec, pour la troisième nuit consécutive, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés.

La nuit de samedi à dimanche a été plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre , avait assuré le ministre dans la matinée, comparativement à la nuit précédente, marquée par plus de 1300 interpellations, un record depuis mardi.

Parmi ces effectifs, 7000 sont déployés à Paris et en proche périphérie, outre des renforts conséquents à Marseille et à Lyon, les principales agglomérations touchées la veille par les heurts, les destructions ou les pillages.

Un total de 577 véhicules et de 74 bâtiments ont néanmoins été incendiés et 45 policiers et gendarmes ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur.

À Marseille, sur la Canebière, artère phare de la deuxième ville de France, d'imposants effectifs de forces de l'ordre sont parvenus à disperser les groupes de jeunes qui avaient semé le chaos la veille, ont constaté des journalistes de l' AFP .

À Paris, un important dispositif a été déployé le long des Champs-Élysées, où des appels à se rassembler circulaient depuis vendredi sur les réseaux sociaux, selon une journaliste de l' AFP .

Le président français a reçu le gouvernement pour une réunion de crise à l'Élysée, à Paris. Photo : Associated Press / Mohammed Badra

Macron reporte un voyage à Berlin

Cet embrasement inquiète à l'étranger, d'autant plus que la France doit accueillir à l'automne la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques à l'été 2024.

Dans ce climat, M. Macron a reporté sa visite d'État en Allemagne prévue de dimanche soir à mardi.

Dimanche, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit préoccupé compte tenu de l'importance du couple franco-allemand pour le fonctionnement de l'Union européenne tout en se disant persuadé que le président français trouvera les moyens de sortir rapidement de la crise.

La vague de violences et la colère de nombreux jeunes habitants des quartiers populaires contre la police ou l'État rappellent les émeutes qui avaient secoué la France en 2005 après la mort de deux adolescents poursuivis par la police.