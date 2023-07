Une équipe ontarienne aide à comprendre la survenue de la saison de tornades au Manitoba

Des enquêteurs du Projet des tornades du Nord de l’Université Western à London en Ontario ont permis de confirmer la survenue de trois récentes tornades au Manitoba, et par conséquent le début de la saison des tornades dans la province.

Le projet a envoyé une équipe sur place, après avoir suivi les phénomènes à travers le radar et des images publiées dans les médias sociaux par la Manitobaine Judi Watt, qui a été épouvantée par le tonnerre et les vents à l'extérieur de sa maison, proche de MacGregor, dans l’ouest de la province, dans la nuit du 20 juin 2023.

Les enquêtes ont permis alors de déterminer qu’il s’agissait de la troisième et dernière tornade ayant touché l’ouest et le sud-ouest du Manitoba cette nuit-là.

Les conséquences ont été dramatiques, car un chemin de sept kilomètres a été détruit, des arbres, des cultures et du matériel agricole ont été endommagés.

L’équipe du projet des tornades du Nord s’est associée avec des collaborateurs de l’Université du Manitoba pour évaluer les dégâts lors d’une enquête de plusieurs jours.

Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à la météo et qui voient ce qui se passe sur place dans leur quartier, puis nous recevons beaucoup de rapports maintenant dès lors que les gens savent ce que nous faisons , explique le directeur général du Projet des tornades du Nord, David Sills.

La semaine qui a suivi la confirmation des trois tornades qui ont touché le Manitoba, Environnement Canada citant les travaux du Projet a émis des avertissements ou veilles de tornades les 26, 27 et 28 juin dans les régions de l’ouest, du sud-ouest et du centre-sud du Manitoba.

Une initiative qui commence à s'imposer

En général, l’agence fédérale est la source officielle sur la formation et la confirmation de tornades. Même si cette réputation n’a pas changé, le Projet des tornades du Nord prend de l’ampleur.

Son travail montre que la saison des tornades qui culmine généralement au mois de juillet bat déjà son plein au Manitoba.

Le Projet a été créé en 2017 et compte des chercheurs dans toutes les universités du Canada depuis 2019 et développe des projets pilotes dans l'Ouest canadien.

Avec la pandémie, la répartition des tâches a un peu changé et ils se sont beaucoup plus impliqués dans la confirmation des tornades dans cette partie du pays , souligne Natalie Hasell, météorologue chargée de la préparation aux alertes à Environnement Canada.

L’année dernière, le Projet des tornades du Nord a vérifié et documenté 117 tornades à travers le Canada. La moyenne annuelle provenant d’organismes comme Environnement Canada est d’environ 61 tornades.

Selon David Sills, cette différence n’indique pas qu’il y a nécessairement plus de tornades, mais un révélateur du manque de données sur la fréquence des tornades en particulier dans les régions éloignées, septentrionales ou peu peuplées.

Le Projet veut corriger cette lacune pour aider les prévisionnistes à affiner les protocoles d’alerte.

Ce sont eux qui émettent les avertissements, mais si nous ne disposons pas de données sur la région, ils ne sont pas vraiment sûrs de savoir à quelle fréquence les tornades se produisent dans cette région , affirme M. Sills.

Il veut aussi permettre aux ingénieurs de concevoir des infrastructures plus résistantes aux conditions météorologiques. Le but est aussi de permettre aux experts et au public de mieux saisir l'étendue des tornades.

