Je passe vraiment deux jours très difficiles , témoigne Benjamin Quenneville. Lui et son ami Adam Baril-Veillette habitent temporairement chez une connaissance partie en voyage. Tôt samedi matin, les deux amis ont appris que le logement dans lequel ils devaient emménager n’était plus disponible. Rapidement, ils ont dû trouver une solution pour éviter de se retrouver à la rue.

Benjamin et Adam font partie des 680 ménages québécois qui n’ont toujours pas de toit à appeler chez soi. On se retrouve vulnérables, on se retrouve fatigués, on se retrouve pas outillés, pas en ce moment, en tout cas. C’est très difficile , souffle le jeune de 26 ans.

Et l’itinérance cachée a plusieurs visages.

Ça va de la personne seule à la famille avec quatre enfants, donc c’est très large comme spectre , soutient le directeur du service à la clientèle de l’Office d’habitation Rimouski-Neigette (OHRN), Daniel Bélanger. […] Ce sont des personnes qui ont cherché des fois pendant des mois des solutions.

À Rimouski, sur la trentaine de ménages en difficulté qui ont été recensés, sept n’ont pas réussi à se loger dans leur entourage immédiat. Ils ont été forcés de solliciter l’aide de la Ville.

En tout, quatre logements de dépannage proposés par l’ OHRN sont occupés et trois autres familles sont logées temporairement au Motel Lyse grâce à une contribution monétaire de la Ville de Rimouski.

« C’est là qu’on met des choses en place pour essayer de leur permettre d’avoir un endroit sécuritaire au 1er juillet et pour qu’on puisse continuer à les accompagner après ça pour trouver une solution permanente. » — Une citation de Daniel Bélanger, directeur du service à la clientèle de l’OHRN

Être sans domicile fixe, ça peut se décliner de différentes façons , rappelle Luc Jobin, directeur de l'organisme En tout C.A.S. et travailleur de rue. Et Rimouski n’est pas épargnée par l’itinérance invisible, souligne-t-il.

L’ OHRN précise que les personnes qui peinent à trouver un logement peuvent en tout temps demander de l’aide. Même si la personne est temporairement chez quelqu’un et que ça fait six mois que c’est stable, ça ne veut pas dire que ça va être stable dans un autre six mois. Il ne faut pas hésiter à nous appeler , fait valoir le directeur à la clientèle.

Daniel Bélanger souligne que la recherche d’un logement doit se faire tout au long de l’année . Il ne faut pas hésiter à continuer la recherche. L’important c’est de se mettre en sécurité et de chercher et de faire appel aux ressources , mentionne-t-il.

Dans les prochaines semaines, l’organisme devra aider les gens comme Benjamin Quenneville et son ami à trouver un logement permanent.

On a quelques semaines pour trouver un logement à long terme parce que dès que l’hiver arrive, ça va être plus dur déménager , se décourage Benjamin Quenneville.

Avec les informations d'Émie Bélanger