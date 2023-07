À la recherche de la meilleure guédille

Les propriétaires de la cantine La Bonne Franquette, à Forestville, Geneviève Morneau et Gaston Tremblay, assurent que leur guédille est la meilleure. Ils sont les champions en titre du concours du mois de la guédille en Haute-Côte-Nord.

Je trouve que c’est vrai qu’elle est bonne. Et il y a vraiment une belle grosse portion. Ça fait deux années qu’on gagne, alors on est vraiment fiers de ça , se réjouit Geneviève Morneau, qui espère remporter les honneurs pour une troisième année consécutive.

Selon les propriétaires Geneviève Morneau et Gaston Tremblay, la meilleure guédille est à la cantine La Bonne Franquette à Forestville. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

L’agente aux communications à la MRC de La Haute-Côte-Nord, Marylise Bouchard, explique que le circuit gourmand a été mis en place pour aider les restaurateurs à se faire connaître.

C’est vraiment pour créer un circuit gourmand pour aider nos restaurateurs, qui, à l’époque, vivaient une période plus difficile avec la pandémie. On s’est dit : “comment on va faire pour stimuler l’économie?” , se remémore Marylise Bouchard.

Chez Mathilde Express à Tadoussac, le chef Jean-Sébastien Sicard souhaite davantage mettre de l’avant les produits du terroir dans ce plat typiquement québécois.

Je n’ai pas la prétention de dire que c’est la meilleure. Mais, comparativement à d’autres, nous, on ne va pas mettre de salade. On ne va pas la bourrer , mentionne fièrement Jean-Sébastien Sicard.

« 80 % de homard pour 20 % de martre de Stimson. Et pour le croustillant, on ajoute de la bette à carde de notre jardin. » — Une citation de Jean-Sébastien Sicard, copropriétaire, Chez Mathilde Express

Le chef Jean-Sébastien Sicard de Chez Mathilde bistro, à Tadoussac Photo : Sophie Gagnon Bergeron

Les propriétaires de restaurant espèrent que la clientèle touristique sera au rendez-vous cet été. Les restaurateurs attendent tous le gros “boom” de la saison touristique. Des concours de ce genre et la visibilité supplémentaire pour eux, ça leur permet d’avoir une petite tape dans le dos pour poursuivre. Et surtout que la saison est très courte , ajoute Marylise Bouchard.

Les 14 restaurateurs présentent leur guédille sur le site web d'Achat local de la Haute-Côte-Nord. De Tadoussac à Forestville, en passant par Sacré-Cœur, il est possible de voter pour le meilleur plat jusqu’au 31 juillet.