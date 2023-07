Logement : des analystes financiers pensent que la règle des 30 % n’est plus possible

Quand vient le temps de trouver un emprunt ou un logement social, un nombre revient sans cesse : celui de la limite de 30 % de dépenses pour le logement au sein d’un budget. Alors que louer un appartement d’une chambre à Vancouver revient en moyenne à 2787 $ par mois, certains analystes estiment que cette règle n’est plus envisageable.

Cette référence n’est plus applicable, affirme Bruce Sellery, directeur général de Credit Canada. Les coûts du logement ont augmenté partout de façon spectaculaire. Les personnes doivent donc examiner leur situation spécifique et déterminer la meilleure façon de dépenser des ressources limitées.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a commencé à utiliser cette règle en 1986. Le seuil de 30 % continue d'être une référence utile pour mesurer de manière cohérente l'abordabilité du logement au Canada et dans d'autres parties du monde, y compris aux États-Unis et en Australie , a déclaré la SCHL dans un courriel.

La société a cependant introduit le concept de difficultés de logement en 2020 afin de reconnaître que pour certains foyers, dépenser moins de 30 % de leurs revenus dans le logement n'est pas suffisant pour couvrir tous leurs besoins essentiels.

À Vancouver, une personne célibataire a besoin d'un salaire de 9000 $ par mois, ou de 108 000 $ par année, pour payer un appartement avec une chambre et maintenir cette dépense à 30 % du revenu avant impôt.

Or, selon Statistique Canada, le revenu moyen pour les personnes âgées de 15 ans et plus est de 62 250 $. Même si tout le monde n'a pas besoin ou ne veut pas louer un appartement d'une chambre, cela donne une idée de l'écart.

Selon des spécialistes de la finance comme Anne Arbour, directrice des partenariats stratégiques et de l'éducation à la Credit Counselling Society, il faut abandonner la règle des 30 %. C'est un nombre vraiment difficile et depuis un certain temps, pour être honnête. [...] À l'ère actuelle de l'inflation et des coûts de logement très élevés, ce n'est pas toujours réalisable.

Anne Arbour explique que la règle des 30 % était à une époque celle des 25 %, lorsqu'elle a commencé à étudier l’économie; et la directrice pense que cette règle pourrait être revue à la hausse.

Elle conseille aux personnes d’évaluer les besoins et obligations de leurs foyers. C'est facile de se concentrer sur un seul nombre, mais il faut regarder tout en équilibre [...] Nous avons tous des besoins différents. Nous avons tous des priorités et des obligations différentes.

Prendre un colocataire ou un 2e emploi

Certaines familles, par exemple, peuvent dépenser plus en épicerie, quand pour d’autres ce sont les remboursements d'emprunts étudiants qui creusent le budget. Anne Arbour explique que des organisations comme la Credit Counselling Society peuvent aider à évaluer les budgets des foyers.

Steve Bridge, un planificateur financier à Vancouver chez Money Coaches Canada, est d'accord avec Anne Arbour, mais pense que la règle de 30 % reste un bon objectif à atteindre.

Lui aussi conseille aux foyers d’établir des priorités, et d’évaluer les secteurs où baisser les dépenses, comme aller au restaurant. Les dépenses comme le loyer ne sont pas aussi flexibles, reconnaît Steve Bridge, bien qu'il soit possible de réduire les coûts en trouvant un colocataire ou de gagner plus d'argent en ayant un deuxième emploi.

Avec les informations de Maryse Zeidler