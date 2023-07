2e Guerre mondiale : des femmes des Prairies avaient travaillé dans des fermes en C.-B.

Des centaines de femmes ont été ainsi recrutées dans le cadre d’un programme connu sous le nom de Women’s Land Army, et elles allaient travailler dans les vergers et les fermes.

Elles ont participé au programme pendant et juste après la guerre. Une partie de la nourriture qu’elles récoltaient a été envoyée pour aider les soldats canadiens et leurs alliées en Europe.

Pour l’historienne Kelsey Lonie, le fait d’avoir pratiqué l’agriculture pendant la Grande Dépression, dans les années 1930 a préparé ces femmes à l’expérience agricole en Colombie-Britannique.

Ces jeunes filles et ces femmes effectuaient peut-être déjà des travaux agricoles dans leurs propres fermes, et le fait qu’elles aient été payées pour le faire dans un endroit beaucoup plus beau, après la Grande Dépression, les a vraiment séduites , note Kelsey Lonie en entrevue à CBC .

Une opération éclair

Des annonces ont été publiées dans les médias invitant les femmes de la Saskatchewan et de l'Alberta à aller travailler en Colombie-Britannique.

L'appel a été un succès, car dans la journée consécutive à la publication des annonces, la Colombie-Britannique a eu toutes les femmes dont elle avait besoin, a déclaré Mme Lonie.

Les femmes sont alors parties des régions rurales, puis elles prenaient le train pour leur destination où elles étaient placées dans des fermes, en particulier dans l'Okanagan pour la cueillette des fruits frais.

L’historienne a été d’abord informée sur cette réalité par l’entremise de sa grand-mère qui faisait aussi partie du programme sans en savoir grand-chose.

Plus tard, Kelsey Lonie a entendu parler du programme en Ontario et a pu établir des liens avec l’histoire du voyage que lui a raconté sa grand-mère.

Je me suis dit que cela ressemblait beaucoup à ce que ma grand-mère avait fait en Colombie-Britannique , explique Mme Lonie.

C’est ainsi qu’elle a approfondi ses recherches à travers sa thèse.

Dans le document, elle révèle que les conditions de vie des femmes n'étaient pas extraordinaires et ressemblaient à celles qu'elles connaissaient déjà dans les Prairies.

L’historienne raconte qu'elles travaillaient 10 heures par jour pendant 10 semaines, puis rentraient chez elles.

Dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie, des programmes similaires ont été mis en place retraçant ainsi la participation des femmes à l'effort de guerre.

Actuellement, Mme Lonie espère recueillir d'autres témoignages de personnes dont des proches ont participé à ce programme, dans le cadre d’un livre qu'elle est en train d'écrire sur le sujet.

Avec les informations de Louise BigEagle