La pluie vient en aide aux pompiers à Wekweeti, aux Territoires du Nord-Ouest

Trois incendies font rage à proximité de la communauté de Wekweeti, où une cinquantaine de personnes ont reçu un ordre d’évacuation, jeudi.

Samedi, la cheffe Adeline Football a indiqué qu’il ne semblait plus y avoir de fumée dans l’air et que le niveau de stress des membres de la communauté qui n’ont pas été évacués diminuait.

La pluie aide beaucoup , a-t-elle souligné. Personne d’autre n’a été évacué depuis jeudi.

Les pompiers aussi saluent l’aide apportée par la pluie. On a reçu environ 5 mm, qui sont certainement les bienvenus , explique l’agent d’information sur les feux Mike Westwick. On a [aussi] eu des vents plus faibles et des températures plus basses, ce qui nous permet de travailler plus efficacement.

Parmi les tâches des pompiers, il y a la protection de la communauté de Wekweeti et des voies d’accès à son aéroport.

L’un des feux fait toujours rage à environ 2 km de la communauté et atteint quelque 110 hectares. Il n’a toutefois pas pris d’ampleur samedi, selon les autorités.

Des résidents de plusieurs communautés du Slave Nord pourraient être incommodés par la fumée des feux.

La prudence est de mise, disent les autorités

Ailleurs au territoire, deux nouveaux feux de forêt ont été répertoriés dans le Sahtu. L’un d’entre eux fait rage à 17 km de Tulita. Selon Mike Westwick, une zone déjà ravagée par le feu et peuplée de végétaux moins facilement inflammables que les conifères entre ce brasier et la communauté pourrait limiter le risque de propagation.

Il demande tout de même aux citoyens de faire preuve de prudence, surtout durant la longue fin de semaine de la fête du Canada. Plusieurs voudront célébrer et les pompiers sont là pour aider en continuant de travailler fort pendant que tout le monde prend un temps d’arrêt , explique-t-il.