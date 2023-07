C’est un client du magasin MAXimum cards & collectible à Whitby, à l'est de Toronto, qui a déniché la carte. Celle-ci a été imprimée une seule fois parmi des centaines de milliers de cartes qui ont été livrées un peu partout dans le monde.

La compagnie Wizards of the Coast, qui possède le jeu Magic the Gathering, a lancé en juin une nouvelle collection de cartes avec la thématique du Seigneur des anneaux.

Parmi les différentes cartes représentant d’autres personnages de l’univers fantastique de J.R.R. Tolkien, une carte spéciale représentant l’anneau unique et imprimée en un seul et unique exemplaire, allait se retrouver dans un paquet.

Nous tentons de répondre à toutes vos questions à propos de l’anneau unique! Cette carte a été trouvée par un de nos clients, mais la boîte n’a pas été vendue ou ouverte dans notre magasin! Nous célébrons parce que c’est une bonne personne qui l’a ouverte et que nous sommes très heureux pour lui , peut-on lire sur un gazouillis du magasin.

Le propriétaire de la carte a demandé à rester anonyme.

La carte a été authentifiée par la firme PSAcard, spécialisée dans les cartes à collectionner.

Nous venons de l’évaluer, l’anneau unique a été trouvé, évalué et est maintenant prêt à les dominer tous , a indiqué la firme.

Certains revendeurs ont déjà proposé de racheter cette carte pour plusieurs millions de dollars.

C’est un événement

Au magasin Great Canadian Games and hobbies de Sudbury, tous les joueurs qui sont venus jouer à Magic the Gathering avaient entendu parler de la découverte de l’anneau unique.

Kyle Verhoeven, qui est employé de la boutique, affirme que très souvent depuis le lancement de la collection, l’achat de paquets de cartes qui pourraient contenir la carte de l’anneau unique menait à un moment de pause à la boutique.

« Des fois, ils ouvrent leurs paquets avec nous après les avoir achetés, c'est un événement. Tout le monde est excité, on arrête un peu ce qu'on fait si on a le temps, puis on est là et on fait un roulement de tambour. Ouais, c'est super. » — Une citation de Kyle Verhoeven, employé au Great Canadian Games and hobby de Sudbury

Il se dit heureux que ce soit quelqu’un de la province qui ait trouvé cette carte rare.

Kyle Verhoeven est employé au Great Canadian Games and Hobbies de Sudbury. Il dit qu'il a senti l'excitation des clients à propos de la possibilité de trouver une carte très rare. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Je suis certain que tout le monde qui joue à Magic the Gathering dans le Nord de l'Ontario sont vraiment content que ce soit quelqu'un de local plus ou moins qui l'a trouvé , ajoute-t-il.

Ils ont jamais fait des cartes de la valeur de l'anneau unique, c’est vraiment un événement qui n’avait jamais été vu dans la communauté de Magic the Gathering , dit-il.

William D’Orazio Masuskapoei, venu jouer à Magic the Gathering aux tables de jeu qui sont disponibles dans la boutique, est surpris d’avoir vu la carte révélée aussi rapidement.

J’aurais vraiment cru qu’ils allaient nous faire attendre plus longtemps volontairement avant d’expédier le paquet gagnant , dit-il.

William D’Orazio Masuskapoei joue à Magic The Gathering depuis plusieurs années. Il est heureux, mais déçu que la carte unique soit passée si proche d'avoir été gagnée dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Le fait qu’on l’ait trouvé si près d’ici, c’est super, Mais ça pince un peu au cœur, c’était si proche , ajoute-t-il.

Finalement, il croit que cette trouvaille est une bonne nouvelle pour les amateurs.