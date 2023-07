Les forces russes avancent dans quatre zones de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine où ont lieu des « combats acharnés », a déclaré dimanche la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar.

L'ennemi avance dans les secteurs d'Avdiivka, de Mariinka et de Lyman a écrit la vice-ministre sur Telegram. Il avance aussi dans le secteur de Svatove.

« La situation est assez difficile. Il y a partout des combats acharnés. » — Une citation de Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense

Elle a précisé que les troupes ukrainiennes avançaient pour leur part avec un succès partiel sur le flanc sud de la ville de Bakhmout, dans l'est, ainsi que près de Berdiansk et de Melitopol, dans la zone sud du front.

Dans le sud, elle a indiqué que les forces ukrainiennes rencontraient une résistance intense de l'ennemi ainsi que des champs de mines et qu'elles n'avançaient que progressivement .

Les troupes ukrainiennes travaillent en permanence et sans relâche à créer les conditions d'une avancée aussi rapide que possible , a-t-elle encore écrit.

Kiev visé par des attaques russes durant la nuit

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu trois missiles de croisière et huit drones déployés durant la nuit par les forces russes dans des attaques, les drones ayant notamment visé Kiev pour la première fois depuis 12 jours.

Toutes les cibles aériennes — huit UAV [véhicules aériens sans pilote, NDLR] d'attaque Shahed et trois missiles de croisière Kalibr — ont été détruites! a déclaré l'armée de l'air ukrainienne.

Un homme a été blessé à la jambe et trois maisons privées ont été endommagées par la chute de débris dans la région de Kiev, selon Rouslan Kravchenko, chef de l'administration militaire régionale de Kiev.

La Russie a intensifié depuis mai ses bombardements nocturnes contre l'Ukraine avec des drones explosifs et des missiles, alors que Kiev a commencé début juin sa contre-offensive longuement attendue dans l'est et dans le sud, occupés par les troupes russes.