Un premier projet de règlement avait suscité la grogne au sein du village, mais dimanche matin, un dialogue s'est ouvert avec la participation du maire à l'assemblée annuelle de l'Association du lac du Portage.

Le nouveau maire, Philippe Savard, a dévoilé lors de l'assemblée qu'il présentera bientôt un nouveau projet de règlement. Il a également affirmé qu'il était minuit moins une pour le lac et que son conseil municipal soutenait la position de l'Association qui tente de le protéger.

En mars dernier, le maire, alors nouvellement élu sans opposition, avait martelé qu'il ne voulait pas interdire la construction de nouvelles habitations tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas d’étude qui en démontre la nécessité afin de préserver le lac.

On voit que la Municipalité a compris, qu’elle ressent aussi l'importance et l'urgence d'agir , se réjouit Yves Nazaire, membre du conseil d'administration de l'Association du lac du Portage, dont la mission est d'informer et de sensibiliser les citoyens dans la protection des environs du cours d'eau.

Yves Nazaire est membre du conseil d'administration de l'Association du lac du Portage. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Cette rencontre, à laquelle ont participé une soixantaine de citoyens, représente un changement de ton dans le petit village de 255 habitants. La question de la protection du lac du Portage avait causé bien des remous dans les derniers mois.

La morphologie du lac du Portage le rend plus fragile aux activités humaines et aux changements climatiques. Photo : Gracieuseté de l'Association du lac du Portage

L’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) avait révélé en février dernier que la construction de nouvelles habitations près du lac ajouterait une importante pression sur son écosystème.

Le lac du Portage, d’une superficie de 1,55 kilomètre carré et d’une profondeur de 25 mètres, est un lac dit de tête , c’est-à-dire qu’il est essentiellement alimenté par des centaines de veines d’eau plutôt que par quelques gros affluents et qu'il est situé dans la partie supérieure d'un bassin hydrologique..

Le lac du portage est toujours sujet de division au sein de la communauté de Sainte-Paule. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Mettre de côté la bisbille

Il n'en demeure pas moins que des citoyens présents lors de la rencontre dimanche matin se sont montrés mécontents quant à la position de la Municipalité de protéger le lac. Par ailleurs, certains mettent en doute la capacité de l'appareil municipal de faire appliquer les règlements, qu'ils qualifient de nombreux.

La Municipalité, elle continue, elle va de l'avant en disant qu'il y a des règlements. […] Moi je pense qu'il est là, le nerf de la guerre : il n'y a personne qui les fait respecter ces règlements-là , est d'avis Steven Lévesque, propriétaire d'une résidence secondaire au lac du Portage.

Steven Lévesque est l'initiateur d'une pétition pour le développement et contre le lotissement autour du lac du Portage. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Le membre du conseil d'administration de l'Association du lac du Portage, Yves Nazaire, se dit toutefois soucieux des impacts de nouvelles réglementations sur les résidents. La réglementation qui englobe ça, c'est très complexe , dit-il. Il faut vraiment que la Municipalité et le conseil prennent le temps d'analyser la situation, et puis que nous, on continue de faire nos recherches et nos recommandations , ajoute-t-il.

Néanmoins, pour l’Association, il est urgent d'aménager une station de nettoyage où l'eau serait conservée à 60 °C pour éviter la contamination du lac par les espèces envahissantes qui sont déjà présentes dans plusieurs cours d'eau de la région.

Le groupe avait par ailleurs été mandaté par l’ancien conseil municipal afin de mettre sur pied un système de vignettes pour mieux contrôler l’accès au lac. L’implantation de ce système a été retardée par les conflits.

Avec les informations de Véronique Duval