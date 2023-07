Près de 200 personnes évacuées à Rivière-Éternité

Trois centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts, soit à L’Anse-Saint-Jean, à Saint-Félix-d’Otis et dans l'arrondissement de La Baie à Saguenay.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur le secteur et quelque 130 millimètres de pluie sont tombés en l’espace de deux heures seulement, selon Environnement Canada.

Plusieurs affaissements de chaussée se sont produits. Une personne a été blessée grièvement et un homme et une femme manquent toujours à l’appel. Des recherches sont d’ailleurs toujours en cours pour tenter de les retrouver.

Des arbres ont été cassés en raison des orages et des tronçons de la rue Sainte-Thérèse se sont affaissés. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Rapidement, samedi, les gens ont été invités à quitter la municipalité. Il s’agissait d’une recommandation et non pas d’un ordre d’évacuation formel. Plusieurs sont encore sous le choc à la suite de ce qui s'est produit.

J’étais avec mon garçon, ma petite-fille de trois ans. Ça rentrait dans la cave, 4 pieds, 5 pieds… J’ai paniqué. Puis là, les pompiers sont arrivés : ''M. Côté, venez-vous en, embarquez tout de suite'' [...] Ma remise, elle est rendue chez mon voisin, puis c’est pas une petite remise! Ça a levé, et c’est parti , a expliqué Guy Côté, un résident évacué.

Christian Bergeron a lui aussi choisi de partir de chez lui.

Moi, ils m’ont évacué, ma femme et mon voisin l’autre bord. Ils avaient peur que le pont parte avec la pression de l’eau. [...] La rivière, elle, montait d’un pied à l’heure. [...] C’était l’enfer!

Cependant, d’autres personnes, dont Charlotte Savard, ont préféré rester chez elles. La dame habite à l’angle de la rue Sainte-Thérèse et de la route 170. Sa résidence a été envahie par une coulée de boue lorsque la chaussée s’est affaissée.

J'avais le sous-sol qui était plein, plein d'eau, mais j'ai un bon drain dans la cave. Là, il reste juste de la boue. J'ai jamais eu d'eau dans mon sous-sol, jamais , a-t-elle dit, découragée.

Le terrain de Charlotte Savard a été recouvert par de la boue. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Lors d’un point de presse dimanche matin, le maire Rémi Gagné a exprimé son soutien aux familles.

Au nom de la Municipalité, nous sommes de tout coeur avec les familles de personnes disparues et avec tous nos citoyens éprouvés. Nous avons 48 citoyens adultes et 6 enfants et 133 clients de la Sépaq évacués , a-t-il mentionné.

Une centaine de personnes sont toujours coincées au parc national du Fjord-du-Saguenay. La route pour s’y rendre a été coupée par un glissement de terrain.

La Sûreté du Québec a indiqué que si elles étaient en santé et en sécurité, elles ne seraient pas évacuées tout de suite. Un hélicoptère survole le secteur, mais il doit servir aux opérations de recherche.

Les autorités suivent l'évolution de la situation. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Avec les informations de Roby St-Gelais