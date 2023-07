La Colombie-Britannique met à l’essai un nouvel appareil pour éviter des morts par surdose

Plus de 2000 chambres à louer et logements subventionnés de la Colombie-Britannique seront bientôt équipées d’un nouvel appareil dont le but est d’éviter la mort lors d’une surdose de drogue.

Installées au mur, les boîtes LifeguardLite permettent aux résidents de démarrer un décompte de 6 minutes qu’ils peuvent prolonger une minute à la fois au besoin ou appuyer sur un bouton pour confirmer qu’ils vont bien et désarmer le système.

S’ils ne répondent pas au signal à la fin du décompte, une alarme se fait entendre et une notification est envoyée au personnel de l’immeuble afin qu’une vérification de l’état de santé du résident soit faite. Au bout d’un certain temps sans réponse, le système communique directement avec les services d’urgence en précisant à quel endroit ils doivent intervenir.

L’appareil vise également à offrir une alternative aux applications pour téléphones intelligents ayant des fonctions similaires, qui ont déjà sauvé au moins 69 vies depuis 2020, selon les services d’urgence de la province.

L’obligation de posséder un téléphone intelligent peut, en effet, être un obstacle pour les personnes à faible revenu, expliquent des intervenants en réduction des méfaits.

Un objectif : éviter le pire

Jamie Sinclair est l’une des personnes qui croient que ce genre d’appareil peut sauver des vies. Elle a travaillé au développement du projet d’installation de ces boîtes de réduction des méfaits avec la PHS Community Services Society.

Elle croit qu’un appareil de ce type aurait pu sauver sa collègue Joy Phelps, une travailleuse à la réduction des méfaits considérée comme une consommatrice intelligente de drogue, tuée par une surdose en novembre 2021.

Peu importe combien de fois ça vous arrive [...] quand vous ouvrez une porte et que vous trouvez une personne qui vous est chère morte seule, empoisonnée par de la drogue, c’est horrible , témoigne Jamie Sinclair.

Je crois fermement que si Joy avait eu [un appareil de ce genre] dans sa chambre, elle serait toujours en vie.

Sauver des vies, tout en respectant la vie privée

L’appareil a également l’avantage d’offrir plus d’autonomie et de protéger la vie privée des résidents qui préfèrent consommer seuls, croit Julie Roberts, la directrice de l’entreprise à but non lucratif Community Builders, qui gère quelque 800 logements subventionnés et refuges en Colombie-Britannique.

Pas un mois ne passe sans qu’un de nos résidents meure d’une surdose , explique-t-elle.

L’appareil LifeguardLite, qui peut également détecter la chaleur et avertir les résidents en cas d’alerte d’incendie, coûte environ 350 $. Julie Roberts espère que ce montant sera épongé par des subventions.

Quelque 1400 appareils LifeguardLite sont en cours d’installation dans des immeubles de PHS Community Services à Vancouver et à Victoria et plusieurs centaines d’autres doivent bientôt être installés dans des immeubles de l’île de Vancouver et de l’intérieur de la province, selon Jamie Sinclair.

La province dit être consciente de l’existence de ce moyen de réduction des méfaits, mais ne s’est pas encore prononcée quant à la possibilité d’en financer l’achat et l’installation.

Avec les informations de Moira Wyton