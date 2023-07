Toronto songe à proscrire l’utilisation des moteurs à deux temps pour les travaux paysagers incluant entre autres certaines tondeuses et scies à chaîne.

Le conseil municipal de la Ville Reine devra se pencher sur une motion, lors de sa rencontre du 19 juillet, qui a pour objectif de réduire la pollution par le bruit ainsi que les émissions de carbone qui contribuent aux changements climatiques. Les moteurs à deux temps, utilisés entre autres pour certaines tondeuses et autres équipements pour l'aménagement paysager pourraient être interdits.

La conseillère Dianne Saxe a d’abord soulevé l’enjeu dans le cadre de la rencontre du comité de l’infrastructure et de l’environnement de la Ville. Selon elle, le bruit et la pollution qui découlent de l’utilisation de ces appareils sont néfastes pour la santé des résidents.

Dianne Saxe est conseillère du quartier University-Rosedale. Photo : CBC / Martin Trainor

Une interdiction des souffleuses à feuilles avait déjà été envisagée, puis rejetée, au conseil municipal en 2005 comme l'a rappelé la conseillère Shelley Carroll. Toutefois, la technologie développée depuis permet l’utilisation d’appareils à batteries suffisamment abordables et efficaces pour permettre de l’envisager.

La pollution est cumulative affirme la conseillère Saxe, et il est clairement établi que nous devrions prendre une approche préventive pour la santé humaine .

Elle souligne que l’attention souvent concentrée sur la pollution causée par les feux de forêt ou encore la circulation automobile devrait être redirigée vers des appareils dont il est possible d’éliminer l’usage comme les moteurs deux temps domestiques.

Une étude menée par l’agence de protection de l’environnement des États-Unis et le conseil de l’air et des ressources de la Californie conclut que les émissions provenant des moteurs deux temps sont significativement plus dommageables que celles produites par les moteurs de voitures.

Des inquiétudes dans l’industrie de l’aménagement paysager

Le propriétaire d’une entreprise d’aménagement paysager, Sufian Ali, s’inquiète de l’impact que pourrait avoir cette interdiction sur sa compagnie S.A.Landscape Associates.

Les souffleuses à feuilles sont essentielles à notre travail affirme M. Ali.

« Le même travail qui nous prendrait 3 ou 4 heures à effectuer avec des râteaux ne prend que 30 minutes à compléter en utilisant une souffleuse à feuilles. » — Une citation de Sufian Ali, propriétaire de S.A. Landscape Associates, une entreprise d’aménagement paysager

Il a par ailleurs entamé une transition de son entreprise vers des outils électriques à batterie, mais affirme que changer tout son équipement d’un seul coup serait trop cher.

Des clients en quête de services écologiques

Jose Torcal, propriétaire de l’entreprise RainscapeTo, une compagnie d’aménagement paysager qui offre des services écoresponsables, croit que l’industrie devra, avec ou sans cette interdiction, se tourner vers un modèle plus écologique.

Il y a de plus en plus d’attention portée aux changements climatiques , affirme-t-il, les gens réalisent que le jardin est une occasion de mener des actions contre ces changements climatiques.

M. Torcal souligne que la demande pour des services plus écologiques a augmenté de manière exponentielle depuis les six dernières années.

Avec les informations de Tyler Cheese, CBC.