Le fédéral finance plus de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques à Ottawa

Le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 500 000 dollars pour installer plus de bornes de recharge électriques à travers la ville d'Ottawa dans les infrastructures d’Hydro Ottawa, des espaces publics de la Ville et les immeubles en copropriété.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour persuader un plus grand nombre de personnes de passer à la voiture électrique, l'objectif étant d'éliminer progressivement la vente de véhicules à essence d'ici 2035.

L'engagement du gouvernement fédéral est de travailler en collaboration avec le secteur des affaires, les Villes et nos provinces pour développer [es infrastructures] , a déclaré Marie-France Lalonde, députée d'Orléans, lors d'une conférence de presse vendredi.

Sur les 133 chargeurs annoncés, le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a indiqué que 25 d'entre eux seraient installés dans des quartiers désignés en fonction des commentaires reçus des résidents

Le conseiller municipal Tim Tierney, le maire Mark Sutcliffe, la députée d'Orléans Marie-France Lalonde, le conseiller Shawn Menard et Bruce Bailey assistent à l'annonce d'un nouveau financement pour les stations de recharge de véhicules électriques à Ottawa vendredi. Photo : Radio-Canada / Jean

Nous voulons connaître l'avis de la communauté sur les meilleurs emplacements pour ces bornes de recharge et nous voulons nous assurer qu'ils sont répartis dans l'ensemble de la communauté , a-t-il expliqué.

Mark Sutcliffe a dit vouloir que le réseau de bornes de recharge dans la ville puisse rassurer les Ottaviens dans leur achats de véhicules électriques. Ils doivent avoir l'impression qu'il y a toujours des endroits où ils peuvent les recharger , a-t-il ajouté.

La demande de bornes de recharge va augmenter, selon la Ville

En 2022, le nombre total d’utilisations quotidiennes des bornes de recharge appartenant à la Ville d'Ottawa variait de 0 à 47. Le maire Mark Sutcliffe pense que ces chiffres ne feront qu’augmenter.

Je pense que nous verrons un nombre croissant de personnes acheter des véhicules électriques dans les années à venir, et plus ils ont confiance à un réseau fiable, plus ils seront enclins à faire ces achats , a déclaré M. Sutcliffe.

Selon lui, les véhicules électriques personnels, ainsi que l'ajout d'autobus électriques à la circulation, constituent un aspect essentiel du plan à long terme d'Ottawa de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre.

La Ville d'Ottawa a présenté un modèle d'autobus électrique, l'automne dernier. (Photo d'archives) Photo : Ville d'Ottawa

Les experts du secteur affirment depuis longtemps que l'infrastructure sera la clé d'un marché en pleine expansion. Selon eux, les sociétés immobilières et les entreprises doivent planifier pour répondre à la demande croissante.

Les propriétaires sont confrontés à une lourde bureaucratie

Selon Bruce Bailey, membre du comité des véhicules électriques de son conseil de copropriété, a déclaré que la bureaucratie régissant l'installation de l'infrastructure de recharge posait plusieurs enjeux.

Il y avait une myriade de complexités et le fait même qu'il s'agisse d'une copropriété, d'une tour d'habitation, signifie qu'il y a des contraintes en termes de droit de la copropriété, de déclarations et de règlements de l'immeuble quant à ce qu'il est possible ou non de faire , a-t-il expliqué après l'annonce de l'octroi du financement.

Après avoir étudié la faisabilité de l'ajout d'une infrastructure d'énergie renouvelable, le conseil d'administration de sa copropriété devait encore en assumer le coût.

Bruce Bailey est membre du comité des véhicules électriques de son conseil de copropriété. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Bruce Bailey a ajouté que l'obtention d'un financement pour 76 de ses 96 emplacements a fait pencher la balance pour de nombreuses personnes qui envisageaient d'acheter un véhicule électrique, la plupart des résidents ayant désormais l'intention de passer à l'action.

Soixante-trois des chargeurs ont été financés par le Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) Ressources naturelles Canada, une mesure incitative dont plus de 210 000 particuliers et entreprises ont profité jusqu'à présent.

Les autres bornes de recharge annoncées devraient être offertes d'ici à la fin mars 2025.