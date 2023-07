Une maison vacante du quartier de Point Douglas à Winnipeg, sur l'avenue Lisgar, qui était prédestinée à être transformée en logement abordable a été lourdement endommagée par un incendie, samedi. Selon les pompiers, elle est une perte totale.

Le gouvernement provincial a annoncé, en mai, qu'il vendrait six maisons de Point Douglas, saisies en vertu de la Loi sur la Confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, à des associations à but non lucratif ou à des organisations autochtones. Celles-ci achèteraient chaque maison pour la somme de un dollar et les rénoveraient ensuite pour en faire des logements abordables.

Le Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg a été appelé à intervenir vers 9 h 30 . Ce n'est qu'à 13 h 19 que le feu a été maîtrisé, indique la Ville dans un communiqué de presse.

Les pompiers ont commencé à combattre les flammes à l'intérieur de la maison. Or, le brasier a pris de l'ampleur et les sapeurs ont dû continuer leur travail à l'extérieur de la maison.

La Ville fait savoir qu'aucun occupant n'a été retrouvé à l'intérieur et aucun blessé n'a été signalé. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête.

Résidente du quartier, Katherine Bitney se désole du sort de cette maison vacante et espère que ça ne se reproduise plus.

Nous étions si heureux que toutes ces maisons reviennent dans la communauté et maintenant une est partie en fumée , lance-t-elle. Je suis triste. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la communauté.

Cet incendie dans une résidence vacante du quartier Point Douglas était le troisième incident du genre à Winnipeg, en 24 heures.

Les pompiers ont été appelés à intervenir dans une maison du quartier North End, sur l'avenue Flora vendredi après-midi.

Puis en soirée, vers 23 h 10, les pompiers sont intervenus sur l'avenue Elgin.

La Ville fait savoir qu'aucune personne ne se trouvait sur les lieux de ces incendies et aucune personne n'a été blessée.

Avec des informations d'Erin Brohman