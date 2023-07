Une bouteille lancée à la mer de Terre-Neuve il y a plus de 30 ans retrouvée en Norvège

Sur la publication Facebook, on peut lire Jen, je crois que ceci est ta lettre .

Je me suis demandé ''Mais quelle lettre ?'' , raconte Jennifer-Lynn Boudreau.

La lettre en question, datée du 3 octobre 1988, elle l’avait écrite en troisième année, dans son cours d’anglais. Elle avait huit ans.

Dans le cadre d’un projet sur la correspondance épistolaire, chaque élève de sa classe devait écrire un message, le mettre dans une bouteille et le jeter dans l’océan Atlantique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  En 1988, Jennifer-Lynn Boudreau a écrit cette lettre et l’a glissée dans une bouteille en plastique qu’elle a jetée à la mer. Photo : Gracieuseté : Jennifer-Lynn Boudreau.

Voici son message : Bonjour, mon nom est Jennifer. J’ai huit ans. Je suis en troisième année à l’école primaire St Peter, à Mount Pearl, près de Saint-Jean. Notre enseignant est M. McDonald. J’ai beaucoup de gentils amis à l’école. S'il vous plaît, écrivez-moi à votre tour.

Trois décennies plus tard, la bouteille dans laquelle se trouvait la missive est enfin découverte, sur une plage à proximité d’Oslo.

Plus de 4000 km

C’est le Norvégien Trym Lyche Hagem qui a trouvé la bouteille, lors d’une corvée de nettoyage sur la plage.

Ce jour-là, ils ont ramassé environ 27 mètres cubes de déchets et se sont quand même retrouvés à examiner ce qu’il y avait à l’intérieur de cette bouteille-là , relate sa petite amie, Cara Rocks.

« Je crois qu’ils étaient vraiment excités de la découvrir, mais ils n’ont pas envisagé qu’il serait possible de trouver un jour l’auteur de la lettre. » — Une citation de Cara Rocks

Amusée, Cara Rocks se donne comme mission de partir sur les traces de Jennifer-Lynn Boudreau.

Pure coïncidence, la belle-sœur de Cara Rocks est originaire d’Halifax; elle communique donc immédiatement avec elle.

Un appel à tous sur Facebook est lancé par cette dernière, et, une heure plus tard, Cara Rocks et Jennifer-Lynn Boudreau entrent en contact.

Ça fait tellement chaud au cœur. Je me réjouis de ce qui s’est passé , partage Cara Rocks.

Jennifer-Lynn Boudreau. Photo : Radio-Canada

C’est tellement fou. Je ne peux même pas croire que c’est arrivé. C’est incroyable , s'étonne pour sa part Jennifer-Lynn Boudreau.

Elle et son jeune fils ont bien l’intention de poursuivre la correspondance avec leurs nouveaux amis norvégiens.

La mère de famille a également un projet en tête pour l’automne prochain : Je crois que le 3 octobre 2023, mon petit garçon va lui aussi jeter une bouteille à la mer , lance-t-elle.