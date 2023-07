Les tiques seraient plus nombreuses cette année en Ontario

Le Dr Kieran Moore affirme que la collecte de données sur les cas de maladies causés par ces insectes doit être mieux documentée. Désormais, trois virus qui peuvent être transmis par des insectes doivent être déclarés à la santé publique en vertu d’une nouvelle réglementation provinciale qui entre en vigueur cette fin de semaine.

L’anaplasmose, la babésiose et le virus de l’encéphalite Powassan sont trois maladies qui peuvent être transmises par des tiques infectées. Jusqu’à maintenant, les données recueillies sur la propagation de ces maladies n’étaient qu’anecdotiques.

« Nous pouvons désormais compter et suivre l'apparition de ces maladies, les cartographier pour une carte des risques et être en mesure d'informer le public lorsque ces maladies deviennent plus répandues. »