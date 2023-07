Deux grands amis de l’Île-du-Prince-Édouard repêchés dans la LNH

Les Devils du New Jersey ont fait l’acquisition de Cam Squires au 122e rang, alors que les Panthers de la Floride ont choisi Luke Coughlin au 191e rang.

Cam Squires s’est rendu à Nashville avec sa famille, jeudi soir, pour le repêchage. L’ailier droit des Eagles du Cap-Breton de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a qualifié l’expérience de surréelle.

Dès que j’ai entendu : ''Et du Cap-Breton, Cam Squires'', je me suis mis à sourire et mon visage s’est illuminé. J’étais soulagé , dit-il. C’était probablement le plus beau moment de ma vie et je ne l’oublierai jamais.

Il en rêvait depuis son enfance : J’ai travaillé pour cela tous les jours, et maintenant, c’est là.

Cam Squires a notamment récolté 30 buts et 34 passes en 67 rencontres lors de la saison régulière 2022-2023 de la LHJMQ .

Luke Coughlin a pour sa part écouté le repêchage dans sa demeure. Le défenseur de l’Océanic de Rimouski de la LHJMQ était aux anges quand il a entendu son nom.

C’était un rêve devenu réalité. C’était vraiment excitant , clame-t-il.

De rivaux à meilleurs amis

Tous deux originaires de la capitale insulaire, les deux joueurs se connaissent très bien. Ils étaient même rivaux, à une époque.

J’étais un Sherwood Falcon et il était un Charlottetown Abbie. On s’est souvent battu l’un contre l’autre sur la glace , explique Luke Coughlin. Mais… en grandissant, ces deux équipes ont fusionné et nous sommes devenus Central Attack. On a passé deux incroyables années à jouer ensemble.

Maintenant de grands amis, Cam Squires affirme qu’il était excité d’entendre que Luke Coughlin soit également repêché, jeudi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Luke Coughlin a été repêché par les Panthers de Floride, jeudi. Photo : Gracieuseté : Luke Coughlin

Il est professionnel, il a travaillé très fort et fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là , confie-t-il.

Luke Coughlin a subi deux blessures importantes au cours des deux dernières saisons de la LHJMQ . Il a dû se retirer à deux reprises, pour des périodes de trois mois. Pour la saison régulière 2022-2023, il a enregistré 5 buts et 14 passes en 37 rencontres. Il a aussi récolté sept points en neuf rencontres lors des séries éliminatoires.

J’étais vraiment excité de voir qu’il a aussi été choisi, il le mérite , lance Cam Squires.

Le respect est réciproque : C’est tellement un joueur incroyable. Je suis vraiment content qu’il ait été repêché , dit pour sa part Luke Coughlin.