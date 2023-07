Un violent incendie détruit le restaurant Le Spot à Macamic

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Catherine Bernard, indique que ce sont les policiers de la MRC Abitibi-Ouest qui ont été appelés à se rendre sur les lieux en premier vers 15 h.

L’immeuble en question abrite un restaurant, mais aussi des logements.

Les occupants ont été évacués, personne n’a été blessé sur les lieux. Étant donné que la cause de l’incendie est toujours inconnue pour l’instant, une enquête est présentement en cours par la Sûreté du Québec afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’incendie , relate la sergente Bernard.

Le bâtiment hébergeant le restaurant Le Spot (à gauche) ainsi que celui hébergeant la pharmacie Jean Coutu (à droite) ont été détruits. Photo : Capture d'écran Google

Le bâtiment voisin, celui abritant la pharmacie Jean Coutu, a également été touché.

Les deux bâtiments sont des pertes totales.

Plus de détails à venir.