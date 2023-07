Deux Néo-Brunswickoises à la Coupe du monde junior de Roller Derby

Lainie MacDonald d’Oromocto, et Violet Leblanc de Fredericton sont les seules joueuses à l’est de Toronto qui font partie de l’équipe canadienne.

J’ai commencé à jouer quand j’avais 8 ans. J’aime le jeu, j’aime le fait de devoir travailler dur , dit Violet LeBlanc. C’est un sport qui peut être très dur, c’est un sport de contact.

Comme le veut la tradition de ce sport, les joueuses ont chacune un surnom de roller derby. Lainie se fait appeler Hurricane Laine et Violet, Vicious V.

La maman de Violet, Holli LeBlanc, affirme que ce sport permet à sa fille de s’affirmer, de prendre de l’assurance et d’avoir confiance en elle. C’est clair que je suis tellement fière d’elle d’être une athlète si incroyable qui travaille aussi fort , dit-elle.

Holli LeBlanc souligne néanmoins que le roller derby est un sport sous financé, qui n’est pas appuyé par des commanditaires. L’équipe canadienne a dû organiser de nombreuses activités de financement, pour que ce voyage en France se réalise.

Violet LeBlanc s’est rendu à Toronto en avril et à Calgary en mai pour des sessions d’entraînement en préparation de la Coupe du monde junior de Roller Derby.

En plus du Canada, les équipes nationales d’Australie, de France, du Royaume-Uni et des États-Unis participeront à la compétition

Un sport qui a ses adeptes au Nouveau-Brunswick

Plusieurs équipes féminines de roller derby existent au Nouveau-Brunswick depuis quelques années, dont les Muddy River Rollers de Moncton.

Cette équipe a d’ailleurs récemment été à l’honneur dans le documentaire néo-brunswickois ROLLER DERBY, Le retour.

«ROLLER DERBY, Le retour» de Bellefeuille production est disponible sur le site web de la chaîne Unis TV. Photo : Facebook : Bellefeuille production

Écrit par Emmanuelle Landry et réalisé par André Roy, le documentaire suit les joueuses de la ligue de roller derby de Moncton, prêtes à tout pour appuyer leur ligue. Car le financement est un réel problème, pour ce sport méconnu à prédominance féminine.

Les femmes dans le sport, il n’y a pas beaucoup de publicité en général. La plupart du temps, on a pas de place à pratiquer , se désole Mélanie Martin, graphiste et membre des Muddy River Rollers. Il n’y a pas beaucoup de subventions pour nous autres et on a de la misère à avoir des commanditaires. On travaille fort.

Parallèlement, la pratique du roller derby peut être dispendieuse. Une paire de patins peut aller entre 300 $ et 1000 $, si tu veux de quoi de professionnel , précise Mélanie Martin, dont le nom de roller derby est Trouble gum.

Sans compter le coût de l’équipement de protection et des costumes : « ça monte vite », confirme Mélanie Martin.

Malgré les obstacles financiers qui demeurent, les joueuses néo-brunswickoises de ce sport de contact inclusif et social n’ont pas l’intention de baisser les bras. « On travaille fort », conclut Mélanie Martin.

Avec les informations d'Anne-Marie Parenteau