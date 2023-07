Si la plupart des ménages locataires au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont trouvé un logement, certains ont dû se tourner vers des solutions d'hébergement temporaires, signe que la crise du logement perdure au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'elle le sera encore même après le 1 er juillet.

En ce jour de déménagement au Québec, plusieurs locataires ont pu s’installer dans leur nouvel appartement samedi. Certains, comme Cathy Savard, une résidente de Saguenay, craignaient encore de ne pas pouvoir trouver un appartement, à quelques jours du 1er juillet.

Je n'en dormais plus, je pourrais vous dire que je n'en dormais plus! , partage-t-elle.

Elle a pu emménager dans son nouvel appartement du boulevard Talbot, à Chicoutimi, avec l'aide de ses proches, quelques jours seulement après avoir signé un bail à un prix qui lui convient. J'ai cherché, puis j'ai cherché, laisse-t-elle tomber. Ce n’était pas évident.

Cathy Savard a dû déménager, puisque son ancien logement sera rénové. Les recherches pour trouver un nouveau toit ont été compliquées. Elle a fait appel aux services d'aide de l'Office municipal d'habitation de Saguenay pour obtenir de l’aide.

Des membres de l'entourage de Cathy Savard l'ont aidée à déménager. Elle a dû quitter son autre logement puisque le propriétaire compte y faire des rénovations. Photo : Radio-Canada / R

Quand j'ai fait une demande pour les HLM, j'ai été acceptée, mais la liste d'attente était extrêmement longue. Ça prenait un an ou deux. On m'a proposé des solutions avec une intervenante pour trouver un logement , explique-t-elle.

La situation lui a causé un stress important. J'avais un gros stress, mes parents avaient un gros stress aussi. Ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Il faut persévérer, on n'a pas lâché , souligne-t-elle.

L’organisme Loge m'entraide estime que la situation va demeurer très fragile au-delà du 1er juillet à Saguenay, puisque huit ménages ont actuellement des hébergements temporaires, selon les informations transmises par l’organisation, dans un communiqué, samedi.

Une recherche difficile

C'était aussi jour de déménagement pour des étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi, qui sont natives de Québec.

Avec un taux d'inoccupation de 0,9 % à Saguenay, leur quête a aussi été difficile. Venues ici pour étudier et pour jouer au volleyball, elles ont finalement déniché un cinq et demi après avoir épluché toutes les annonces. À côté de l'école, ça enlève un stress , partage Béatrice Létourneau.

La mère d’une des étudiantes, Chantale Faucher, les a épaulées dans leurs recherches. En plus de la rareté des logements, le prix de location est parfois très élevé.

On a vu beaucoup d'appartements, mais c'est loué à des prix incroyables. Pour des étudiants, tout était loué, et des 4 et demi à 1500 $, ce n'est pas facile , a-t-elle constaté.

Des meubles ont été laissés à l'abandon sur certaines rues de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Un registre du prix des loyers réclamé

Pour contrôler la hausse du prix des logements, le comité Entraide locataires Alma exhorte le gouvernement d’instaurer un registre des loyers public. La demande a d’ailleurs été formulée dans les derniers jours par 14 maires du Québec, dont la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

C'est quelque chose qui a fait ses preuves dans le monde. Avec différentes façons de contrôler les loyers, ça freine la spéculation immobilière et ça a un effet direct sur le taux d'inoccupation , mentionne Cloé Fortin, qui est coordonnatrice d’Entraide locataires Alma.

L’appui d’un tel registre par des élus peut avoir un impact, croit-elle. Moins il y a d'offres, plus l'offre qui est offerte est coûteuse. [...] Le fait que des municipalités et des villes appuient, ça met de la pression sur le gouvernement.

D’après un reportage de Roby St-Gelais