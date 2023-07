Il y a 100 ans, les Chinois étaient exclus du Canada

Samedi à Toronto, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant le monument aux ouvriers chinois bâtisseurs du chemin de fer du Canadien Pacifique. La date a été choisie spécifiquement pour rendre hommage aux travailleurs morts pour le Canada et pour se souvenir des effets de la Loi de l’immigration chinoise de 1923, aussi connue comme la loi sur l’exclusion des Chinois.

En effet, cette page sombre de l’histoire canadienne est liée à ce développement ferroviaire. À la fin du 19e siècle, le Canada avait accueilli des milliers de travailleurs chinois pour construire cette infrastructure indispensable.

Dix-sept mille Chinois sont venus au Canada pour construire le chemin de fer et 4000 y ont perdu la vie, rappelle le militant Derek Wu, vice-président de la Fondation pour la commémoration des travailleurs chinois des chemins de fer. Chaque mille de ce chemin de fer représente un Chinois mort pour ce pays. Une fois le travail terminé, on leur a dit : On ne veut plus de vous. Ce n'est pas correct!

Derek Wu estime que la Loi sur l’exclusion des Chinois a des répercussions sur les discriminations dont peuvent encore souffrir les Canadiens d'origine chinoise. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

La main-d'œuvre était indésirable et sa présence a suscité beaucoup d’opposition à une époque où la société cherche à favoriser le maintien d’un Canada blanc, rappelle l’historienne et auteure Arlene Chan.

Quand mon père est arrivé en 1921, il a dû payer 500 $ , dit-elle : une somme faramineuse à l’époque.

En effet, une fois la construction du chemin de fer terminée, le Canada avait mis sur pied une taxe d'entrée ciblant spécifiquement les immigrants chinois. Puis, en 1923, le pays adopte la loi d'exclusion chinoise, qui interdit de fait l'entrée de pratiquement tous les ressortissants chinois sur le territoire.

Des milliers d'hommes sont alors coupés de leur famille.

Quand ma mère est arrivée ici, le ratio homme/femme était de 18 pour une, elle a vu tous ces hommes seuls, qui n’avaient aucune famille. Ça l'a beaucoup bouleversée et c'est pour cela qu'elle s'est battue pour faire changer les lois d'immigration , raconte Arlene Chan.

Sa mère, Jean Lumb, est devenue la première Sino-Canadienne intronisée dans l'Ordre du Canada.

Arlene Chan pointe une plaque commémorative dédiée à sa mère Jean Lumb, dont l'activisme en faveur du droit de réunion des familles sino-canadiennes a été récompensé de l'Ordre du Canada. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Cent ans plus tard, les souvenirs sont encore vifs parmi les membres de la communauté torontoise. Et les langues ne font que commencer à se délier, continue Mme Chan. Pendant de nombreuses années, personne dans la communauté chinoise ne voulait parler de cette histoire, ils avaient honte.

Le père de la Torontoise Anne Quan n’a ainsi jamais abordé le sujet de la séparation de sa famille avec elle. Immigré au Canada peu avant l’intronisation de la Loi sur l’exclusion des Chinois, il n’a pas pu ramener sa première femme et leur fils. Il rêvait de faire venir sa famille au Canada. Son épouse mourra avant que cela ne soit possible.

« Il n'en a jamais parlé. Il évoquait rarement des souvenirs liés à cela. » — Une citation de Anne Quan, Canadienne d'origine chinoise

Bien que la loi fut abrogée en 1947, les restrictions en matière d’immigration basées sur la race et l’origine nationale n’ont été entièrement levées qu’en 1967.

Puis en 2006, le gouvernement Harper a finalement présenté des excuses officielles pour la taxe d’entrée et la politique d’exclusion, après des années de mobilisation de la communauté.

Le père d'Anne Quan a dû faire des sacrifices toute sa vie afin de construire un avenir malgré les restrictions en matière d'immigration. Photo : Radio-Canada

Ce 1er juillet et le centenaire de la loi constituent un soulagement pour Anne Quan, selon qui l'histoire des pionniers chinois est enfin reconnue .

Avec les informations d'Andréane Williams.