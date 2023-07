Une ovation à la Chambre des communes pour la constable acadienne Nora Daigle

Les élus, tous partis confondus, se sont levés et ont applaudi chaleureusement la constable Nora Daigle pendant plusieurs minutes.

« J’ai été applaudie huit minutes? Ç’a duré une éternité. J’étais tellement émue, j’étais toutes les couleurs de rouge. Quel éloge! Je pense que je suis encore sur un nuage. » — Une citation de Nora Daigle, constable à la Chambre des communes bientôt à la retraite

Nora Daigle a travaillé pendant 20 ans à assurer la sécurité des députés dans le foyer de la Chambre des communes, là où se tiennent généralement des points de presse.

C’est vraiment intéressant comme travail. On est là quand le premier ministre fait des points de presse ou quand les députés veulent se sauver des journalistes , confie-t-elle avec le sourire.

Les événements d’octobre 2014

Nora Daigle commence sa retraite en septembre. Durant sa carrière, elle a notamment été présente lors de l’attentat d’octobre 2014 au parlement. Une longue journée qui a marqué beaucoup de gens, avoue-t-elle.

J’étais à la porte principale, là où le tireur est entré. Je me suis dirigée vers la boutique de souvenirs pour voir par la fenêtre ce qui se passait. C’est à ce moment que le tireur est entré. Il est passé là où j’étais quelques instants plus tôt , raconte-t-elle.

Le foyer de la Chambre des communes sert de lieu pour les points de presse des députés. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Nora Daigle était faite pour ce métier, dit-elle. Depuis l’âge de 5 ans qu’elle en rêvait. C’était ça ou devenir une athlète professionnelle. Elle a fait de la boxe et du kick-boxing et elle continue toujours de s’entraîner.

Un cadeau spécial

L’Acadienne reviendra dans son patelin à l’automne. Elle entend aussi se faire un cadeau. Et pas n’importe lequel. Une corvette. De couleur jaune ou pâle.

Je crois que c’est en septembre que ça va me frapper. Je vais passer l’été à ma roulotte au Nouveau-Brunswick, comme je le fais chaque été, et je vais revenir à Ottawa en septembre pour remettre mon uniforme et mon insigne. Ça va faire un petit pincement au cœur , pense-t-elle.

