Cette année, 48 équipes sont sur la ligne de départ du 45 e Rally Auto International Baie-des-Chaleurs à New Richmond. L'événement a atteint une envergure inégalée depuis 2009, selon les organisateurs.

Le Rallye Auto International Baie-des-Chaleurs est la troisième compétition de l’année du Championnat des rallyes canadiens, mais c'est celui qui ouvre la saison estivale.

C'est peut-être pour ça qu'il y a un engouement pour venir voir notre rallye. Puis le circuit de New Richmond est exceptionnel , affirme le coordonnateur de l’événement, Dany Hudon.

Il dit attendre jusqu’à 2000 spectateurs sur le site du Camp brûlé samedi soir.

Selon le pilote de l'équipe de rallye Leblanc 3, André Leblanc, le parcours de la Baie-de-Chaleurs est particulièrement difficile. Il est long, il est très technique, avec beaucoup de virages très serrés. Et aujourd’hui, il pleut. C'est l'endroit au Canada que j'ai vu qui devient le plus glissant. Quand il mouille, la bouette est plus glissante que de la glace! , explique le pilote.

L'équipe de rallye originaire de New Richmond, Leblancs Trois, devant R2T2, leur nouveau bolide à deux roues motrices. Photo : Gracieuseté de l'équipe Les Leblancs Trois

L'équipe originaire de New Richmond est classée parmi les 10 meilleures équipes de rallye au Canada et compétitionne pour la première fois dans la catégorie deux roues motrices.

On a décidé de réduire la voiture pour pouvoir faire plus d'événements. On est descendu en deux roues motrices pour essayer d'être double champion deux roues et quatre roues. Ce serait du jamais vu , affirme M. Leblanc.

Championne canadienne 2021 de la catégorie quatre roues motrices, l'équipe serait la première à cumuler deux titres si elle remporte le rallye de la Baie-des-Chaleurs cette fin de semaine.

C'est notre événement à la maison. C'est un nombre de fans jamais vu nulle part autre au Canada. [...] C'est vraiment un rallye devenu international et on est très fiers de ça justement , se réjouit André Leblanc.

Pour moi qui viens de la Baie-des-Chaleurs, qui ai vu le rallye depuis 30 ans, depuis mon enfance, j’avais hâte de participer à ça , témoigne-t-il.

Le coordonnateur de l’événement, Dany Hudon, souligne que le rallye accueille des équipes des États-Unis, du Mexique, de l'Ouest canadien. C’est le plus gros rallye au Canada et possiblement un des plus gros en Amérique du Nord , souligne-t-il.

Une douzaine d’équipes de la Baie-des-Chaleurs se retrouvent sur la ligne de départ. Ça fait partie de l’ ADN de New Richmond. Ça fait 45 ans que l’événement existe , rappelle-t-il.

La tenue de l’événement nécessite l’aide de 150 bénévoles de tous les âges. Quand on était toute jeune, avec les parents, on allait faire du bénévolat au rallye. C'est sûr que dès que j'ai eu mon permis de conduire, on a commencé à modifier une voiture pour participer avec mes frères , se remémore André Leblanc.

Le rallye se termine dimanche avec le couronnement des gagnants.