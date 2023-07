Les travailleurs du SkyTrain de Vancouver s’entendent avec leur employeur

Le syndicat représentant les travailleurs des lignes Expo et Millenium du réseau de métro SkyTrain, à Vancouver, a conclu une entente de principe avec la BC Rapid Transit Company (BCRTC), une filiale de TransLink, l’agence responsable du transport en commun dans la métropole britanno-colombienne.

La section locale 7000 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) soutient que l’entente de 5 ans conclue après 10 jours de négociations comprend des augmentations de salaire et une bonification des avantages sociaux.

Le président de la section locale, Tony Rebelo, se réjouit de l'état des négociations et croit qu'elle répond aux priorités des membres.

Les syndiqués se prononceront sur l’entente d’ici la fin de juillet.

La section locale 7000 du SCFP représente quelque 1100 travailleurs d'entretien et d'exploitation de la BCRTC et de l’entreprise Southern Railway of British Columbia.