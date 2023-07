Sur la route du français : « Canada is an English country! »

Canada is an English country! The French should just speak English, that’s all . Cette phrase est prononcée par un agriculteur rencontré à une petite heure de route de Winnipeg, dans une région traditionnellement très francophone, comme en témoignent les patronymes des villages qui bordent la route : Saint-Pierre-Jolys, Montcalm, Saint-Malo, etc.

J’ai fait la rencontre de cet agriculteur par hasard, dans la municipalité rurale de Salaberry, officiellement bilingue. Sur un hangar bien visible depuis la route, un immense panneau a été installé pour souligner le 125e anniversaire de la localité. On peut y lire ceci : Municipalité rurale de Salaberry, 1883-2008, municipalité bilingue, c’est si bon! Ensemble, together .

Alors que je prenais des photos du panneau délavé, un homme dans la cinquantaine a arrêté les moteurs de son énorme moissonneuse-batteuse à quelques mètres de moi et est descendu de sa cabine-perchoir pour me demander, peu amène, ce que je faisais là. Je lui ai répondu succinctement : Radio-Canada, série de reportages sur l’état du français au Canada.

Puisque ce matin-là, dans un café de Saint-Boniface, quartier francophone de Winnipeg, quelqu’un m’avait raconté que de plus en plus d’anglophones apprécient la présence du français et y voient une richesse culturelle, j’ai eu l’idée de lui demander s’il était fier de vivre dans un endroit officiellement bilingue.

La réponse a fusé. Il m'a tout d'abord lâché ceci, en anglais : Le Canada est un pays anglais et les Français devraient tout simplement se résoudre à parler anglais. C’est tout. Il m’a ensuite expliqué sa frustration de devoir payer des taxes pour les services destinés aux francophones et aux Autochtones, d’autant plus que, selon sa version de l’Histoire, les Français et les premiers peuples ont traficoté ensemble. Ils sont arrivés après mes ancêtres ukrainiens, alors pourquoi préserver leurs cultures davantage que la mienne? m’a-t-il même demandé avec assurance.

Il est vrai qu’entre 1891 et 2010, le gouvernement du Canada a recruté des Ukrainiens en leur offrant des terres pour qu’ils s’établissent dans les Prairies, si bien qu’aujourd’hui, plus de 180 000 personnes se disent d’origine ukrainienne au Manitoba.

Or, un an avant la mise en œuvre de ce plan migratoire, le Manitoba avait décidé d’interdire complètement la langue française et de supprimer l’éducation en français dans des écoles confessionnelles catholiques, langue des premiers habitants du territoire.

Dès 1738, l’explorateur Pierre Gaultier de La Vérendrye avait trouvé  (Nouvelle fenêtre) une route navigable jusqu’à la rivière Rouge (Winnipeg). Des coureurs des bois qui s'adonnaient à la traite des fourrures allaient en suivre le tracé. Au fil du temps, les trappeurs ont été nombreux à s’y établir et à épouser des femmes autochtones des nations cries  (Nouvelle fenêtre) , ojibwées  (Nouvelle fenêtre) et saulteaux,  (Nouvelle fenêtre) présentes sur le territoire depuis des milliers d’années.

C’est ainsi qu'est née l’identité métisse vers le début du 19e siècle. En 1816, les Métis déclaraient déjà être une nation. Les Métis avaient une économie, une culture propre, une spiritualité et une langue qui était le fruit d’un métissage entre des langues européennes et autochtones, le michif. Lors de l’entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne, en 1870, le groupe francophone, essentiellement d’origine métisse, était majoritaire et la province naissante était officiellement bilingue.

Andrina Turenne est fière de ses racines métisses et francophones. Elle dénonce les efforts pour effacer le français et les langues autochtones dans sa province. Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

Être francophone au Manitoba, c’est résister

Selon les dernières données publiées par Statistique Canada, en 2021, le français était la langue maternelle de 36 740 Manitobains, contre 40 520 en 2016, un recul d'un peu plus de 9 %.

Être francophone au Manitoba, c’est résister. On a résisté et on résiste toujours. Pour moi, c’est un engagement. En contemplant l’eau boueuse de la rivière aux Rats, j'ai repensé à cette phrase qu’avait prononcée Andrina Turenne, une artiste métisse, lors de notre rencontre, plus tôt dans les jardins du Cercle Molière, le théâtre de Saint-Boniface où l’on joue des pièces en français depuis 100 ans.

Andrina Turenne est auteure-compositrice-interprète, mais elle touche aussi au théâtre. En 2021, elle a participé à la réédition de la pièce L’article 23 et sa suite, une référence au fait que le gouvernement provisoire de Louis Riel, chef des Métis, avait négocié des garanties linguistiques qui ont été inscrites dans la constitution de la province mais qui n’ont pas été respectées. Quand j’étais jeune, ma mère m’a raconté qu’il fallait protéger notre langue, parce que pendant 100 ans, elle a été bannie de l’espace public , se rappelle l’artiste de 41 ans.

Produite pour la première fois en 1985, cette pièce raconte la crise linguistique de 1980, qui a éclaté après la décision de la Cour suprême du Canada de restaurer le bilinguisme dans la province, comme l’avait souhaité Louis Riel à la création du Manitoba.

La tension, dans ces années-là, a été le faîte de toute une histoire de cette haine qui avait existé envers les francophones. Les francophones voulaient reprendre leurs droits , explique cette femme, qui raconte que chez les anglophones, ce qu’on retenait, c’est que ça allait coûter cher au gouvernement et que nous étions des chialeux. Mais nous, ces droits-là avaient été écrits dans notre constitution et ça n’aurait jamais dû nous être enlevé .

La culture métisse est un carrefour, une rencontre de deux cultures. Si, comme beaucoup de Métis francophones, Adrina défend avec énergie le français parlé au Manitoba, elle est aussi farouchement contrariée par le fait que les langues des peuples autochtones ont quasiment été effacées.

Il y a eu une telle violence contre la langue! Une violence juridique, sociale, culturelle. Il faut qu’il y ait un effort national pour qu’on puisse ramener l’usage de ces langues-là , dit-elle. Ce sera difficile, mais il ne faut pas se décourager.