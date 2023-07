Un couple d’Edmundston impuissant devant sa maison au bord d’un gouffre

Julie Gagnon et Hugo Lajoie sont appuyés sur la barrière de sécurité qui les sépare de leur demeure. Ils sont impuissants devant la situation, car devant eux, il y a un immense gouffre causé par un glissement de terrain qui menace à tout instant de faire tomber leur remise et la maison.

Les pluies torrentielles de jeudi ont failli leur arracher la totalité de leurs biens dans le secteur de la rue Verret, à Edmundston. Deux jours plus tard, le couple ne peut faire autrement que d’assister à un spectacle désolant.

Le glissement de terrain a pratiquement emporté la remise du couple Gagnon-Lajoie. Photo : Radio-Canada

Julie retient ses larmes. C’est sa maison, c’est sa vie, dit-elle. C’est ma place et je n’ai pas le goût de m’en aller , lance-t-elle, la gorge nouée.

Cependant, le couple a une autre raison d’être triste : il a également appris que son assurance ne couvre pas ce type de dégâts. Il se retrouve donc devant rien.

Dédommagement refusé

Julie, Hugo et des amis ont eu à peine le temps de sortir quelques meubles avant l’avis d’expulsion imposé par la sécurité publique en raison des dangers d’effondrement. C’est présentement tout ce qu'il leur reste tant qu’ils ne pourront pas avoir accès à leur maison.

Le glissement de terrain a failli emporter la remise et s'est approché dangereusement près de la maison du couple Gagnon-Lajoie. Photo : Radio-Canada

J’ai contacté nos assurances pour un dédommagement et ils ont refusé parce que ces dommages ne faisaient pas partie de mon contrat. J’ai appelé deux ou trois fois et il n’y avait rien à faire. On paie pour des assurances et on n'a pas d'aide… , dit Julie en pleurant.

C’est désolant , reprend Hugo d’une voix éteinte. On paie pour des assurances et on ne peut pas nous aider. On paie pourquoi?

« On vit dans une valise, grâce à de la famille et à des amis. On a besoin de l'aide de quelqu'un quelque part. On ne veut pas être seuls. » — Une citation de Julie Gagnon

Protection non automatique

Les protections contre les dégâts matériels causés par l’eau ne viennent pas automatiquement dans un contrat d’assurance, prévient Michèle Pelletier, défenseure du consommateur en matière d’assurance au Nouveau-Brunswick. D’où l’importance de bien lire les clauses de la police et de demander cette protection à votre assureur.

Les pluies torrentielles de jeudi ont provoqué un gros glissement de terrain près d'une route. Photo : Gracieuseté : François Gouin

Depuis jeudi, plus d’une centaine de résidences auraient été abîmées en raison des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la région d’Edmundston. Ce sont autant de réclamations possibles auprès des compagnies d’assurance.

Mais attention, soutient Mme Pelletier : tout dépend de la police, affirme-t-elle.

« C’est important de bien lire votre contrat. Pour les glissements de terrain et les dégâts d’eau, les gens ne sont pas automatiquement assurés. Ce sont des protections supplémentaires qu’il faut acheter. On pense qu’on est assuré pour tout, mais ce n’est pas le cas. » — Une citation de Michèle Pelletier, défenseure du consommateur en matière d’assurance au Nouveau-Brunswick

Et même si vous avez prévu le coup et acheté une protection supplémentaire, certaines compagnies émettront des réserves quand il s’agit de la manière dont l’eau s’est infiltrée dans la maison, indique Mme Pelletier.

Le nombre de réclamations d’assurance en cas de sinistre lié à l’eau étant en hausse, certains assureurs paieront seulement s’il s’agit d’une première réclamation pour ce type de désastre, ajoute-t-elle.

Tout noter et photographier

Dans des cas extrêmes comme celui d’Edmundston, la défenseure du consommateur en matière d’assurance au Nouveau-Brunswick conseille fortement de tout prendre en note, de prendre des photos des objets abîmés et de garder les reçus comme preuves de possession de vos biens.

La route 120 est fermée à cause des dommages. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

On veut souvent tout nettoyer rapidement et tout jeter parce qu’on ne veut pas contaminer le reste de la maison, mais il ne faut rien jeter tant que vous n’avez pas parlé à votre assureur. Et, plus important encore, il faut documenter vos dégâts , insiste-t-elle.

La Ville d'Edmundston demande aux personnes sinistrées de les contacter. La Municipalité collabore actuellement avec les gouvernements provincial et fédéral afin d’obtenir de l’aide financière pour les sinistrés , indique-t-on dans un communiqué.

Le gouvernement provincial, de son côté, a lancé un programme d'aide financière en cas de catastrophe. Les détails du programme et les critères d'admissibilité seront connus la semaine prochaine.

D’après des informations de Louis-Philippe Trozzo