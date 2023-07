Fête du Canada 2023 : des célébrations dans l’Est-du-Québec

Rivière-du-Loup

Le public est invité au parc Blais pour des activités familiales de 13 h à 16 h. Les festivités se poursuivent avec un pique-nique à l'ambiance victorienne aux jardins du Manoir Fraser. Une prestation du régiment 78 th des Frasers Highlanders de Québec était prévue en après-midi dans les rues de la ville. L'ensemble de musiciens offre une parade, une démonstration des armes au son des cornemuses et des tambours. Enfin, un 5 à 7 est organisé à la Goélette où Côté B se donnera en spectacle.

La rue Lafontaine est fermée à la circulation routière entre la rue Beaubien et le boulevard de l'Hôtel-de-Ville.

Le 78th Fraser Highlanders offrait une prestation à Rivière-du-Loup samedi après-midi. Photo : Photo : Gracieuseté de la Ville de Rivière-du-Loup

Rimouski

Les Grandes Fêtes TELUS offrent les activités d'animation et de feux d'artifice au parc Beauséjour pour célébrer la fête du Canada. Dès 19 h, les spectateurs pourront assister à deux prestations musicales avant que les feux d'artifice ne soient lancés vers 21 h 45.

Matane

Plusieurs activités familiales gratuites, faites d'animation et d'une course de couleurs, sont proposées au parc des Îles à Matane. À 19 h, des chansonniers feront danser les spectateurs de tous les âges. Des feux d'artifice clôtureront la soirée.

La population était invitée à festoyer au parc des Îles à Matane samedi pour célébrer le 156e anniversaire du pays. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

New Richmond

Les célébrations du 156e anniversaire du Canada se déroulent à partir de 13 h à la Pointe Duthie à New Richmond. Les participants auront droit à la levée du drapeau, à des jeux gonflables, des concerts et des activités familiales tout au long de l'après-midi. La journée s'achèvera avec un feu de joie et deux spectacles organisés par le Festival Racines-Roots.

Sept-Îles

Enfin, sur la Côte-Nord, à Sept-Îles, la population est attendue au Vieux-Quai à 19 h afin de prendre part aux activités organisées par la Ville. Un concert du Duo Boréal, de Laurence Jourdain et de Caroline Jomphe ainsi que des feux d'artifice sont au menu. Malgré les feux de forêt qui sévissent sur la Côte-Nord, la levée partielle de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert décrétée jeudi permet la tenue de feux d’artifice afin de souligner fête du Canada.