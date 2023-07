Quoi faire pour la fête du Canada en Estrie

À Sherbrooke, la formation Good Guys sera en spectacle sur la rue Wellington Nord dès 16 h. Ils seront suivis de Vinc Mo jusqu'à 19 h.

Le site situé derrière le maxi sur la rue des Grandes-Fourches ouvrira dès 17 heures samedi. Un spectacle d'Arthur l'Aventurier ouvrira les festivités sous la forme d'un pique-nique familial.

La scène vibrera ensuite au rythme des prestations musicales de Malko ainsi que des formations Radio Radio et Qualité Motel.

À Magog, la rue Principale Ouest entre les rues Merry et Sherbrooke sera fermée à la circulation automobile jusqu'à 17 h. Les passants pourront profiter d'une exposition de voitures anciennes et de spectacles musicaux au parc des Braves. Au menu : Johnny B., Blue Kat, Franck Barns monteront sur scène. Les Magogiens sont attendus à 18 h pour le spectacle de Steve Forget et Steph.