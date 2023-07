Grève au RTC : « Québec a un rôle à jouer », dit Marchand

Présentement, on a un rapport de force qui est déséquilibré, par le fait qu’on a aucun service , a lancé le maire Marchand samedi après-midi dans une mêlée de presse. Aucun service essentiel de reconnu. Et ça, dans une ville comme Québec, c’est vraiment problématique.

Le ministre du Travail doit agir , a répété à maintes reprises Bruno Marchand. Il doit prendre conscience que la situation est grave et qu’il a un rôle à jouer.

« Je m’attends à ce qu’il [Jean Boulet] vienne ici, je m’attends à ce qu’il vienne constater les dégâts, je m’attends à ce qu’il dise comment on va réparer ça, car à moyen et long terme c’est invivable. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Les usagers du RTC devront se trouver une autre façon de circuler jusqu’au 16 juillet, à moins qu’une entente ne survienne entre les deux parties d'ici là.

Le ministre québécois du Travail Jean Boulet. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Des citoyens pris en otage par le syndicat, dit le RTC

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) se désole de ce débrayage réunissant les quelque 900 chauffeurs et chauffeuses du Réseau de transport de la Capitale.

Une situation malheureuse pour les citoyens de la ville de Québec , confie le directeur général de l’organisation Nicolas Girard, qui avait convié les médias en conférence de presse samedi après-midi. Il considère que le syndicat prend les citoyens en otage dans ce conflit de travail.

La présidente du Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain réplique en rappelant que c’est un droit accordé par le Tribunal administratif du travail (TAT).

On utilise un droit qui nous a été accordé par le tribunal. Ce n’est pas un droit qu’on voulait exercer, on a étiré jusqu’à 4h samedi matin [ heure limite pour déclencher la grève]. On souhaite encore arriver à un règlement avant le festival d’été , a mentionné Hélène Fortin.

Les chauffeurs et chauffeuses du RTC ont déclenché une grève samedi le 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Les discussions vont cependant bon train, selon le RTC. Encore aujourd’hui, des échanges se sont tenus entre les parties impliquées. Mais l’impasse persiste dans le dossier des salaires.

Nos demandes sont légitimes, moi je pense qu’on est proche d’une entente, ils ont un petit pas à faire [dans l’augmentation des salaires] , a ainsi déclaré, Hélène Fortin , présidente du Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain.

Le RTC indique ne pas avoir la capacité de répondre aux demandes salariales du syndicat après avoir encaissé d’importantes pertes depuis la fin de la pandémie.

L’écart entre la proposition patronale et syndicale au niveau du salaire est trop grand pour trouver un terrain d’entente , a expliqué Nicolas Girard.

D’autres discussions sont à prévoir entre l’employeur et le syndicat, au cours des prochains jours.

Selon Hélène Fortin, il n’y a pas de rencontre avant mardi. Une offre du syndicat a été déposée dans la nuit de vendredi à samedi.