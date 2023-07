Veille d’orages violents dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent

Une veille d’orages violents est en vigueur dans les secteurs du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques, avertit Environnement Canada.

L’ouest du Bas-Saint-Laurent pourrait être balayé par des orages violents susceptibles de produire de fortes rafales, de gros grêlons et des pluies diluviennes.

L’organisme fédéral rappelle de la grosse grêle qui peut endommager des biens, briser des fenêtres, bosseler des véhicules et causer des blessures graves. De très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.

Environnement Canada conseille aux résidents de se mettre à l’abri à l’intérieur si l’alerte d’orages violents est déclenchée ou si le tonnerre se fait entendre.

Par ailleurs, une alerte de tornade pour le secteur du fjord du Saguenay en raison des orages violents qui frappent la région a été publié vers 12h20 par l'agence fédérale pour le centre du Québec.