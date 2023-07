Plus de 7000 travailleurs des ports de la Colombie-Britannique font la grève

La grève des travailleurs des ports de la Colombie-Britannique a été déclenchée samedi et ceci pourrait avoir des retombées sur le transport des marchandises au niveau mondial.

Cette action collective touche environ 7400 chargeurs de terminaux et 49 employeurs dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont celui de Vancouver, le plus achalandé au pays.

Le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada avait d’ailleurs déposé un préavis de grève mercredi, en citant des problèmes comme la sous-traitance, l'automatisation des ports et le coût de la vie sont les principaux problèmes.

Nous avons fait plusieurs efforts pour rester flexibles et pour trouver des compromis sur des priorités clés, mais nous n’avons pas pu trouver de terrains d’entente avec les parties concernées , peut-on lire dans un communiqué du Syndicat.

Les responsables du Syndicat ajoutent que la décision de déclencher cette grève n’a pas été prise à la légère.

« Nous avons entrepris cette démarche pour le futur de nos travailleurs. Nous avons toujours l’espoir que nous pourrons trouver une entente à travers des négociations collectives. » — Une citation de Énoncé du Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada

Dans le passé, plusieurs ministres fédéraux et le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ont fait appel aux travailleurs des ports et à leurs employeurs pour trouver un accord.

Le site web de l’Association des employeurs maritimes indique que ses membres ont contribué 2,7 milliards de dollars au PIB du Canada en 2020 et qu’ils ont géré près de 16 % des produits échangés, dont la valeur est estimée à 180 milliards de dollars.

Avec les informations de la Presse canadienne