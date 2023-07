Nouveaux règlements : voici ce qui change le 1er juillet en Ontario

De nombreuses nouvelles règles et réglementations entrent en vigueur en Ontario samedi, autorisant notamment des pharmaciens à administrer certaines injections et obligeant l’installation de toilettes réservées aux femmes sur les chantiers de construction.

Les changements comprennent une mesure récemment annoncée visant les régions de villégiature, avec l’interdiction d’amarrer une maison flottante durant la nuit sur les voies navigables de la province.

L’Ontario met également en place des terminaux en libre-service pour vérifier son billet de loterie. Un changement dans la réglementation permettra d’ailleurs aux machines de vérifier que le client a au moins 18 ans, de sorte que le personnel n'aura pas à vérifier individuellement les pièces d'identité.

Des modifications réglementaires sont aussi apportées dans le domaine de la santé afin de permettre aux infirmières auxiliaires autorisées à effectuer davantage de procédures, par exemple en matière de soins des plaies, et d’autoriser les pharmaciens à administrer certains médicaments par voie orale ou par injection.

Les pharmaciens peuvent désormais administrer certains médicaments par voie orale ou par injection (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Sam Nar

Par ailleurs, les chirurgiens ne sont plus obligés d’envoyer les tissus prélevés lors d’opérations de reconstruction à un laboratoire pour des analyses non essentielles. Selon la province, cette mesure permettra de réduire les pratiques désuètes et coûteuses qui n'apportent aucune valeur ajoutée aux patients.

La réglementation relative au prélèvement d'échantillons et à l'analyse du sang change également pour permettre aux victimes d'actes criminels, aux premiers intervenants et au personnel d'urgence de savoir plus rapidement s'ils ont été exposés à des maladies transmissibles lorsqu'ils entrent en contact avec les substances corporelles d'une personne.

Qui plus est, une série de changements apportée par le ministre du Travail Monte McNaughton exige l’installation de toilettes séparées pour les femmes sur les grands chantiers de construction et renforce les exigences en matière d’hygiène sur ces sites.

Les règlements de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont également modifiés pour renforcer la sécurité pour les mineurs.

Le ministre du Travail de l'Ontario, Monte McNaughton (Photo d'archives). Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Un nouveau programme visant à rendre l’industrie du remorquage plus sûr entre en vigueur mardi. Les opérateurs et les conducteurs de dépanneuses ainsi que les opérateurs d’entreposage de véhicules relevant du régime provincial de remorquage pourront faire une demande de certification. Ils devront satisfaire à des exigences en matière de formation, d'assurance, de sécurité des véhicules et de vérification du casier judiciaire.

La couverture de la garantie pour les acheteurs de maisons neuves passe de 300 000 $ à 400 000 $ pour les contrats d'achat de logements francs neufs ou les contrats de construction.

La réglementation est également renforcée pour les exploitants autorisés de maisons d’accueil et de foyers de longue durée.

De petites brasseries sont par ailleurs exemptées d'obtenir une autorisation environnementale pour les émissions atmosphériques.

Certains changements reliés à l’augmentation de frais pour les automobilistes, comme l’augmentation du coût du permis de conduire, n’entrent finalement pas en vigueur samedi.