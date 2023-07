Des sœurs jumelles forgent le pas dans le monde du rodéo

Mackenzie et Taylor L’Heureux ont toujours presque tout fait ensemble depuis leurs naissances.

Bien que leur famille ne possédait pas de cheval quand elles étaient jeunes, leur amour pour le rodéo est né quand l’un de leurs voisins leur a proposé d’utiliser son cheval. Depuis ce temps, les sœurs L’Heureux s’entraînent à la course et au lasso.

Je ne peux pas m’imaginer faire autre chose , affirme Mackenzie L’Heureux. J’adore passer du temps avec ma sœur sur la route.

Taylor L’Heureux raconte qu’au début, elle se sentait un peu gênée de participer aux compétitions de rodéo, car contrairement à elle et sa sœur, plusieurs participants avaient des chevaux de choix et des équipements de qualité.

Les deux sœurs ont toutefois continué à aller de l’avant, en s’appuyant l’une sur l’autre.

Bien que les hommes fassent majoritairement partie de l’univers du rodéo, Mackenzie L’Heureux affirme que tout commentaire négatif de la part de leurs concurrents les a incités à s’améliorer.

« Certains commentaires sont brusques et honnêtes et ça peut être négatif…donc on apprend à utiliser la partie du commentaire qui nous donne de l’information pour pouvoir nous améliorer. »