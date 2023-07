Des conditions idéales pour plusieurs cultures dans la région

Un peu de pluie, du soleil et de la chaleur: il s’agit d’une recette gagnante pour plusieurs producteurs.

À la ferme Aux jardins d'Alex et Jennie, dans le secteur de Laterrière, les petits fruits ont connu une croissance étonnante avec la quantité de pluie tombée au cours des derniers jours.

Je trouvais que la saison était comme en retard, parce qu'on n'avait pas eu assez d'eau, les fraises étaient petites, explique la gérante de l’entreprise, Karine Dumais. Là, elles ont explosé, elles ont mûri. Puis vite, vite, il faut cueillir avant que ça pourrisse!

Karine Dumais pense déjà à l’ouverture du kiosque. Cette semaine, on devrait ouvrir l'autocueillette et vendre des fraises , indique-t-elle.

De nombreuses productions sont irriguées dans la région pour pallier les aléas de la nature.

Karine Dumais est gérante Aux jardins d’Alex et Jennie, à Laterrière. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

À la ferme C.J.M. Maltais, à Chicoutimi, la culture de chanvre pousse presque à vue d'oeil depuis quelques jours.

On a eu des conditions de semis qui étaient très sèches, donc c'était facile à semer. On a semé à la date qu'on voulait. Là, il y a de l'eau juste comme il le faut. C'est idéal pour la saison , explique le producteur Jean-Thomas Maltais.

Le foin est aussi en bonne quantité. J'ai encore une partie de ma première coupe qui n'a pas encore été faite et je vais avoir des rendements très, très bons, étant donné que le foin a versé cette semaine avec la pluie. Ça veut dire qu'on a une bonne quantité de foin dans le champ , explique celui qui est également président des Producteurs de bovins du Québec.

Il y a deux ans, la sécheresse avait affecté la production de foin dans la région. Cette année, le rendement s’annonce intéressant, constate le président régional de l’Union des producteurs agricoles du Québec, Mario Théberge.

Certaines productions sont irriguées pour assurer un apport continu en eau. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

On a sauvé la mise. Le fourrage – autrement dit, le foin qu'on va donner à nos animaux –, le rendement est là pour la première coupe. La deuxième coupe, on verra.

L’été dernier, la production de foin avait été particulièrement bonne en juillet, grâce à la météo. C'est la météo qui fait foi de tout , rappelle M. Théberge.

Karine Dumais s’attend aussi à une bonne saison. Je pense que oui, ça va faire une bonne saison. On ne peut pas trop chialer non plus, il n'y a rien de parfait , laisse-t-elle tomber.

On va pouvoir dire que la gang de chialeux, ils sont contents au moins une fois dans l'année! lance de son côté Jean-Thomas Maltais, en riant.

Bleuets : trop tôt pour évaluer le rendement

Du côté des producteurs de bleuets, il est encore trop tôt pour dire si la saison sera bonne.

Selon le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, le gel en début de saison pourrait occasionner des pertes, mais la floraison semble bonne jusqu'ici.

D’après un reportage de Claude Bouchard