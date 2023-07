Un homme de Newcastle Creek, près de Fredericton, est accusé de deux meurtres

Homicide à Minto en mars 2022

La première accusation est en lien avec un homicide survenu en mars 2022.

Le 31 mars 2022, vers 19 h, le Groupe des crimes majeurs de la GRC au Nouveau-Brunswick a trouvé le corps d'un homme dans un secteur boisé, près d'un sentier de motoneige, entre Minto et Chipman.

Il a été établi qu'il s'agissait de Brandon Donelan, un homme de 27 ans de Minto. Il était porté disparu depuis le 30 janvier 2022 et l'enquête a révélé qu’il avait été victime d'un homicide.

Joshua McIsaak a été arrêté a été accusé vendredi dans un établissement pénitentiaire de Dorchester où il purge actuellement une peine fédérale pour une autre affaire. Vendredi, il a été accusé du meurtre prémédité de Brandon Donelan.

Erica Blyth, une femme de 40 ans de Newcastle Creek, a d'abord été accusée du meurtre prémédité de Brandon Donelan le 22 juin dernier. Le 30 juin, l'accusation de meurtre prémédité portée contre Erica Blyth a été retirée et une nouvelle accusation de meurtre prémédité a été portée conjointement contre Erica Blyth et Joshua McIsaac.

Les deux individus restent en détention et reviendront devant le tribunal à une date ultérieure.

Homicide à Fredericton en décembre 2021

Dans la même journée, la police de Fredericton a impliqué Joshua McIsaak dans un autre meurtre, soit celui non prémédité de Corey Markey, 41 ans, survenu en 2021. La victime a été abattue au nord de Fredericton le 21 décembre 2021 et est décédée huit jours plus tard.

Joshua McIsaac et Travis Snowsell, 26 ans, ont comparu devant la cour provinciale du Nouveau-Brunswick par vidéo pour faire face à cette accusation.