Cet été s'annonce très prometteur en ce qui concerne le retour du tourisme , a assuré la vice-présidente du développement des destinations à Tourisme Ottawa, Catherine Callary.

Lors de la fête du Canada l’an dernier, les festivités ont eu lieu pour la première fois en personne depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les restrictions sanitaires avaient contraint les deux célébrations précédentes à se dérouler de manière virtuelle.

Catherine Callary s'attend à une foule similaire à celle de l'an dernier, voire une foule plus grande, surtout avec des dizaines de milliers de personnes attendues pour la fête du Canada samedi au parc des plaines LeBreton.

Il est difficile d'établir un chiffre précis, mais tout le monde est très optimiste à l'approche du week-end, a soutenu Catherine Callary.

Il y a eu plus de réservations de logements et de chambres d’hôtel à Ottawa que les années précédentes, selon elle, et ce sera un très bon week-end pour le tourisme .

En raison de la fermeture de la patinoire du canal Rideau l'hiver dernier, la Ville et les commerçants locaux n’ont pas pu atteindre les gains que cette attraction touristique génère normalement.

La colline du Parlement toujours en rénovation

Le rouge était à l'honneur pour souligner la fête du Canada! (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Pour la deuxième année consécutive, les festivités n'auront pas lieu sur la colline du Parlement, car le siège historique du gouvernement canadien fait l'objet d'un long projet de rénovation.

Le directeur général de la zone d'amélioration commerciale (ZAC) de la rue Sparks, Kevin McHale s'en inquiète quelque peu.

Il y a bien quelques fanfares, mais ce n'est pas comme il y a quelques années , a-t-il souligné Kevin McHale.

Selon lui, avec la fête du Canada qui tombe un samedi cette année, il est probable que davantage de personnes se rendent au centre-ville, qu'elles viennent de la région ou d’ailleurs.

Des personnes célèbrent la Fête du Canada au Parc des plaines Lebreton à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Je sais que la plupart des hôtels affichent complet dans le centre-ville, ce qui est une bonne chose. J'espère que nous pourrons inciter de nombreux Ottaviens à revenir au centre-ville.

Plusieurs événements ont débuté à 9 h sur les plaines LeBreton samedi, à moins de deux kilomètres à l'ouest du centre-ville. Au rendez-vous, des concerts, des vendeurs de produits alimentaires et une cérémonie de citoyenneté spéciale.

Nous savons que les gens sont très enthousiastes à l'idée de célébrer la fête du Canada , a dit la directrice des Célébrations dans la capitale et des opérations de programme à Patrimoine canadien, Mélanie Brault.

Le parc des plaines LeBreton peut accueillir de 25 000 à 30 000 personnes, et Mélanie Brault estime que ce nombre sera probablement atteint pour le spectacle du soir.

Les gens veulent vraiment montrer leur fierté pour notre pays, parce qu'ils sont vraiment heureux d'être Canadiens. Et c'est une façon de se rassembler.

La météo pourrait jouer un rôle dans le déroulement des événements

Environnement Canada a publié un communiqué spécial sur la qualité de l'air pour samedi matin, et il y a un risque d'averses tout au long de la journée dans la région de la capitale nationale.

Mais, quelles que soient les prévisions, le spectacle aura lieu, a assuré Mélanie Brault.

Nous demandons à tout le monde de jeter un coup d'œil aux prévisions météorologiques avant de venir et de se préparer à ce à quoi il faut s'attendre , a-t-elle ajouté. Nous sommes Canadiens, nous savons comment nous préparer aux conditions météorologiques .