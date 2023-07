À Ottawa, le mauvais temps n'a pas empêché les gens de se rassembler au parc des plaines LeBreton. Le site des festivités a toutefois été évacué vers 15 h (HAE) en raison d'une veille d'orage violent et de tornade émise par Environnement Canada.

Après un moment de réflexion présidé par des aînés autochtones, 17 nouveaux Canadiens ont prêté leur serment de citoyenneté dans le cadre d'une cérémonie spéciale.

Quelques minutes plus tard, le premier ministre Justin Trudeau leur souhaitait la bienvenue au Canada.

« Le Canada est maintenant officiellement votre pays. Un pays où les différences et la diversité sont célébrées. Un pays où l'on est libre d'être qui on veut et d'aimer qui on aime. Un pays où chacun a une chance réelle de réussir, où l'on reconnaît les erreurs du passé et où l'on travaille sans relâche pour bâtir un meilleur avenir pour tout le monde. »