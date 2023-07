Cette année, à Ottawa, les Canadiens se réunissent aux plaines LeBreton et les organisateurs ont ajouté un élément spécial : l'assermentation de 17 personnes qui deviendront citoyens canadiens le jour même de la fête du Canada.

Une émission spéciale est également diffusée à la radio, sur les ondes d'ICI Première, animée par Mélanye Boissonnault dès midi.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau a publié une déclaration dans laquelle il a écrit que le 1er juillet est l'occasion pour nous tous de célébrer notre pays, les personnes avec qui on le partage et l'avenir que l'on bâtit ensemble .

On peut – et on doit – être fiers de toutes ces choses. Après tout, le Canada fait l'envie du monde entier : les personnes qui fuient la violence et la persécution rêvent d'une vie ici, les entreprises s'établissent et ouvrent des usines dans nos villes et nos villages, et les dirigeants du monde entier comptent sur notre leadership en temps de crise.

« Alors, aujourd'hui, célébrons-nous les uns les autres et célébrons le grand pays que l'on continue de bâtir. Et continuons de saisir toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour rendre ce pays encore meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La fête du Canada nous offre l'occasion de réfléchir à tout ce que nous avons accompli collectivement pour notre pays et de penser à toutes nos aspirations , a déclaré la Gouverneure générale du Canada, Mary Simon.