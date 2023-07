Veille d’orages violents à Montréal

Samedi matin, Environnement Canada a émis pour Montréal une alerte d'orages violents « pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie torrentielle ».

De la très grosse grêle peut endommager des biens, briser des fenêtres, bosseler des véhicules et causer des blessures graves , rappelle l'agence fédérale dans son bulletin spécial. De très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.

Une veille d'orages violents est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d'orages qui pourraient s'accompagner d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. Un homme est d'ailleurs mort après avoir été frappé par la foudre cette semaine à Ottawa.

Environnement Canada conseille fortement au public de rester à l'intérieur lorsque le tonnerre gronde.