Lebel-sur-Quévillon renoue avec ses résidents pour une seconde fois

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, assure que la situation s'est améliorée depuis la dernière évacuation de la municipalité.

Ce retour-là, on est beaucoup plus sécurisé qu’on l’était il y a presque deux semaines. Il y a deux semaines, on savait que la route 113, il pouvait y avoir un danger, mais là, il n’y en a plus de danger pour la route 113 Sud, tout au moins, alors on est beaucoup plus confortables qu’on l’était il y a deux semaines , dit-il.

« Je me sens très bien, j’ai hâte qu’ils [les citoyens] arrivent, que la vie reprenne normalement. » — Une citation de Guy Lafrenière

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

M. Lafrenière stipule que plusieurs facteurs font en sorte qu’un retour des résidents est possible en ce 1er juillet.

Le travail au sol des pompiers forestiers a fait une bonne différence, parce que tout le côté est de la rivière Bell est brûlé, donc ils [la SOPFEU] sont assurés que le feu ne traverse pas la rivière. Le bois a été brûlé, donc le feu ne reviendra pas deux fois , affirme-t-il.

Une dizaine de premiers répondants sont présents afin de superviser le retour des citoyens. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

En plus du travail des pompiers, les précipitations reçues ont également été salvatrices.

On a eu assez de pluie en début de semaine pour donner un bon coup de main aux pompiers forestiers et on a encore eu de la pluie cette nuit, celle-là on ne l’avait pas calculée, mais c’était bon! , se réjouit le maire.

Incendie toujours non maîtrisé

Selon M. Lafrenière, l’usine Nordic Kraft, la route 113 Sud et l’ensemble du périmètre urbain de la ville sont bien protégés.

Optimiste, le maire prévient toutefois qu’une troisième évacuation n’est pas impossible plus tard en juillet.

Ce feu-là n’est pas contrôlé, alors on ne peut pas dire qu’on est 100 % en sécurité, il n’est pas contrôlé, et ça va prendre probablement encore des semaines, ou beaucoup de pluie, avant qu'il soit contrôlé, mais on devrait être beaucoup mieux à Lebel-sur-Quévillon qu’on ne l’était il y a deux semaines , soutient-il.

Le feu de forêt s'est approché tout près de la rivière Bell, à proximité de Lebel-sur-Quévillon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Plus de 250 pompiers forestiers sont attendus dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon dimanche et lundi afin de poursuivre le combat contre le brasier.

Des consignes à respecter

Pour le moment, seuls les citoyens de Lebel-sur-Quévillon sont autorisés à réintégrer la ville.

Ces derniers devront se plier à des consignes strictes, telles que l'interdiction d’aller en forêt, d’allumer des feux à ciel ouvert ou des feux d’artifice ou encore de se rendre au camping.

Les citoyens sont également invités à laisser couler l’eau potable au moins 10 minutes avant de la consommer et de respecter les heures d’arrosage.