Le traversier entre la N.-É. et l’Î.-P.-É. reprend du service plus tôt que prévu

Le traversier assurant la liaison entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse reprend son service samedi, plusieurs semaines plus tôt que prévu.

Le NM Confederation ne faisait plus la liaison entre Wood Islands et Caribou depuis le 17 juin dut à un problème mécanique.

Northumberland Ferries, qui gère le service, croyait que l’interruption allait se poursuivre jusqu’à la mi-juillet, mais les réparations ont été complétés plus rapidement qu'anticipé.

Dans un communiqué publié vendredi, Northumberland Ferries a déclaré qu'elle a fait tout son possible pour accélérer la fabrication et la livraison de la nouvelle pièce et qu'elle a pu accélérer la livraison grâce à la grande coopération du fournisseur et de toutes les agences de soutien .

Le Confederation était le seul traversier en service entre les deux provinces. Un autre traversier québécois, le MV Saaremaa 1, doit arriver à la mi-juillet pour épauler la demande.

Il est prévu qu'il fonctionne conjointement avec le Confederation pendant les mois d'été.

Avec des informations de CBC