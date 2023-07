Quoi faire le jour de la fête du Canada en Atlantique

Ce 1er juillet 2023 marque le 156e anniversaire de la Confédération. Ce jour offre l'occasion de tisser des liens au sein de sa communauté et vivre des instants inoubliables à travers des festivités en famille et entre amis.

Voici une liste des célébrations prévues en Atlantique.

Moncton

Plusieurs spectacle prévus au parc riverain de Moncton, au Nouveau-Brunswick. (Photo archives) Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Le public est invité au parc riverain de Moncton pour participer à des activités pour tous les âges. Des spectacles familiaux sont offerts dès 16 h. De 17 h à 22 h, le terrain de stationnement du parc Riverain va abriter la scène principale Beau Canada! pour des prestations d‘artistes, y compris les têtes d'affiche Sloan et Les Hay Babies.

Après quoi, la foule pourra admirer les feux d’artifice de la fête du Canada, offerts par la Ville de Moncton, la Ville de Riverview et la Ville de Dieppe.

Shediac

Les résidents de Shediac organisent depuis 1949 un festival qui rend hommage au homard. Photo : Radio-Canada

La Ville de Shediac vous ouvre les portes du parc Pascal Poirier pour célébrer la fête du Canada. Des jeux pour toute la famille, des prestations d’artistes et des feux d’artifice sont prévus pour l’occasion. Le 1er juillet marque aussi le début du festival de homard.

Edmundston

Malgré la tempête qui a frappé la ville il y a quelques jours, les résidents ne devraient pas bouder le plaisir de participer aux festivités organisées pour la fête du Canada. Plusieurs activités familiales gratuites, faites de petites douceurs, animation, ateliers, jeux et spectacles pour petits et grands sont proposées dans chaque quartier.

Fête du Canada 2023!  (Nouvelle fenêtre)

Tracadie

Des feux d'artifice ont clôturé les célébrations de la Fête du Canada. Photo : The Canadian Press / Spencer Colby

Le 156e anniversaire de la Confédération va être célébré avec faste à Tracadie. Un atelier sera organisé pour les enfants et les artistes locaux tiendront les spectateurs en haleine. Le spectacle sera suivi de la levée du drapeau et de la coupe de gâteau. Et la journée va s’achever avec des feux d’artifice au marché du centre de ville à 22 h.

Campbellton

La fête du Canada sera l’occasion de dévoiler le nouveau logo de la Communauté régionale de Campbellton. Ce moment sera célébré en grande pompe à travers la musique et des jeux. Il est aussi prévu une marche de l'amitié sur le pont JC Van Horne. Cette promenade célèbre la collaboration entre les trois communautés voisines, leurs différentes cultures et langues.

De 16 h à 19 h, en collaboration avec le Sugarloaf Mall, les festivités se poursuivent avec de la musique, des jeux gonflables, des clowns, de la barbe à papa et des hot-dogs au Mall. Tout ceci est organisé en collaboration avec le Festival du saumon.

Halifax

Plusieurs spectacle prévus à l'occasion de la fête du Canada (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

La Nouvelle-Écosse veut aussi marquer d’une pierre blanche la fête du Canada. Cette année, dans un nouveau format revisité, les célébrations de la fête du Canada offrent un large éventail d’événements culturels, musicaux et familiaux.

Ainsi, les participants auront droit au Mawio'mi au Halifax Waterfront et un concert gratuit de Dartmouth Summer Sunshine Series présenté par de nombreux genres musicaux au Halifax Waterfront.

Les Snowbirds des Forces canadiennes donneront un spectacle aérien à l’heure du dîner au-dessus du port d’Halifax et les feux d’artifice du 1er juillet seront projetés en soirée.

Charlottetown

Les festivités se déroulent au parc Victorial. (Photo d'archives) Photo : David Donnelly/CBC

À Charlottetown, les résidents et les visiteurs sont attendus au parc Victoria pour prendre part aux activités gratuites pour les familles et de la musique. Le groupe de rock indépendant à haute énergie Coyote et 6 Hearts, l'union du livre de contes des membres restants de Vishtèn et The East Pointers, seront les têtes d'affiche. Le tout couronné par des feux d’artifice.

Charlottetown a également été sélectionnée comme l'une des trois villes du pays à figurer dans l'émission de soirée nationale de la fête du Canada de cette année sur CBC.

Saint-Jean, Terre-Neuve

Cette année, la tradition a encore été respectée. Dès 6h, Parcs Canada a lancé les célébrations de la fête du Canada avec un lever de soleil spécial au lieu historique national de Signal Hill.

À la télé

Mosaïque : Isabelle Racicot et les artistes Photo : Radio-Canada

Tout le monde au pays pourra regarder la diffusion de la cérémonie du midi et du spectacle du soir sur les plateformes de Radio-Canada et CBC.