Richard, le grand

De mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu autant de monde à la scène du monastère au FestiVoix. Richard Séguin était attendu. D’ailleurs, près de deux heures avant qu’on puisse entendre ses premières notes, les gens convergeaient vers le site et prenaient place dans les chaises et les gradins, de peur de ne pas pouvoir assister à son spectacle.